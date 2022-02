Laura Borràs propuso una "resistencia colectiva" por Juvillà y sopesó dimitir

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha admitido este lunes que sopesó dimitir ante la retirada del escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà por orden de la Junta Electoral Central (JEC), tras haber propuesto a ERC y la CUP un plan de "resistencia colectiva y global" que "no fue aceptado".



"No dimitiré", ha afirmado en declaraciones a RAC 1 Borràs, que ha señalado que tenía "la obligación de pensar todos los escenarios, y el de la dimisión también lo es", pero finalmente lo descartó ya que habría sido "leído como una renuncia, como una manera de ver que lo que ha pasado ha sido un error".



"Habría la tentación de pensar que lo que se ha planteado es una estrategia fallida" y, a su juicio, lo que propuso como presidenta del Parlament era "la única estrategia si se quiere plantar cara a la represión del Estado".



En concreto, presentó "una propuesta ambiciosa de resistencia colectiva ante este ataque del Estado" y la comunicó "personalmente al presidente de la Generalitat", Pere Aragonès, en una conversación en Manresa (Barcelona), donde coincidieron el pasado 29 de enero.



Su propuesta de desobediencia conjunta pasaba no solo porque el Parlament ratificara el escaño de Juvillà pese a la orden de la JEC, sino porque también el Govern de Aragonès desoyera las sentencias judiciales para impartir al menos un 25 % de clases en castellano en las escuelas de Cataluña, y porque la CUP a su vez se comprometiese por escrito a que todos sus candidatos por Lleida renunciarían a sustituir a Juvillà en el Parlament, según fuentes soberanistas.



Pero la propuesta de Borràs no fue aceptada: "No se ha querido ir colectivamente hasta las últimas consecuencias", ha dicho.



"Estamos aquí porque esta propuesta no ha sido aceptada", ha afirmado Borràs, que ha dado a entender que ni Aragonès ni la CUP tuvieron "la voluntad de asumir un compromiso público" para hacer frente a la "agresión de conjunto" del Estado.



Para Borràs, la resistencia conjunta "es la única vía posible".



Visto el desenlace del caso, "el resultado no ha sido bueno", pero a su entender "no se ha perdido" sino que se ha intentado solucionar el caso "de una manera diferente a como se habían hecho antes".



Borràs, que se ha comprometido a "dar explicaciones en la Junta de Portavoces" del Parlament, ha considerado "lamentable" que el caso haya "suscitado sonrisas" por parte de independentistas, al verla a ella en una situación comprometida.



En este caso se ha sentido como una "alma machacada por los que querían "sacrificarla" y verla "muerta" políticamente, por lo que "se han roto confianzas" en esta "lucha fratricida" entre independentistas: "Me sentí muy inútilmente expuesta", ha añadido.

