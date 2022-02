Félix Bolaños pidió a Omella que la Iglesia participe en la investigación de abusos

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado que los socios de investidura ven bien la vía del Defensor del Pueblo para investigar los abusos en el seno de la Iglesia y que él mismo ha pedido al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que participen en ese proceso.



Bolaños, en una entrevista en la SER, ha defendido la opción de investigar esos abusos a través del Defensor del Pueblo en vez de hacerlo en una comisión parlamentaria porque considera que "tiene todas las garantías", es más útil y asegura mejor la privacidad de las víctimas.



Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han presentado una propuesta en el Congreso para investigar los abusos en el Congreso, pero Bolaños ha asegurado que ha hablado con representantes de esas formaciones y en las primeras conversaciones al respecto ven bien que sea el Defensor del Pueblo quien lidere esta investigación



También ha desvelado que ha hablado en la última semana en varias ocasiones con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José mella, para explicarle el modelo del Gobierno y le ha pedido que la Iglesia participe en la comisión independiente de expertos que ayudará al Defensor del Pueblo.



Al pedirle la respuesta de la Iglesia a esa propuesta, Bolaños ha señalado que tendrían que reunir a los órganos competentes de la Conferencia Episcopal para analizarlo.



El ministro ha hecho hincapié en que la iniciativa no va contra la Iglesia católica y que lo que se pretende es que no queden impunes los abusos.



Respecto a los tiempos de la investigación, ha remitido al Defensor del Pueblo pero ha admitido que "no son plazos cortos por la experiencia internacional que tenemos".



"Estamos hablando de años porque no es una investigación fácil", ha recalcado antes de hacer hincapié es que lo importante es que el trabajo se haga con rigor.

