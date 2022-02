Teresa Ribera descarta poner fecha al fin de la escalada de la luz

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado preocupada este lunes por el impacto sobre el mercado doméstico en España de conflictos como el de Ucrania y ha descartado que se pueda poner fecha al fin de la escalada de la luz.



"No me atrevo a poner una fecha de fin a la escalada de la luz", ha asegurado la ministra, en una entrevista concedida a El Periódico de Catalunya, en la que avanza que el Gobierno quiere seguir trabajando en la parte fiscal para ayudar a los consumidores.



En concreto, Ribera ha alertado sobre la situación de la frontera de Ucrania y sobre los movimientos de China, que demanda grandes cantidades de gas, mientras que Estados Unidos está en la línea de limitar sus exportaciones de gas.



"Y otros proveedores pueden sentir la tentación de elevar los precios. Me preocupa el impacto en el ámbito doméstico en España y ahí seguiremos trabajando sobre todo en la parte fiscal. No hay que prejuzgar hasta cuándo. Lo que hay que pensar es si se necesitan más medidas para el consumidor industrial", ha señalado.



Entre las medidas que estudia el Ejecutivo, destaca cubrir costes fijos del sistema, como los cargos, que aparecen en la factura de la luz. "Ya rebajamos los cargos, pero es legítimo plantearse si hay que reducirlos más", ha planteado.



Respecto a la movilidad eléctrica y la gran planta de baterías que se disputan varias autonomías, la ministra ha asegurado que "hay varias propuestas estudiándose en este momento" y que los fabricantes de automóviles "analizan dónde está el mejor aliado industrial".



En este punto, ha destacado que "es probable que haya más de una gigafactoría en los próximos años"

TE RECOMENDAMOS