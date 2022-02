Garzón: El PP compite con la extrema derecha siendo extrema derecha

El ministro de Consumo y coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha asegurado este sábado en un acto de la campaña electoral en Castilla y León que el PP compite "con la extrema derecha siendo extrema derecha" y está "arrodillado" ante ella.



Garzón, que ha intervenido este sábado en Burgos en un acto público junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otros cargos de IU y de Podemos, ha alertado de la estrategia del PP tendente a "deslegitimar la democracia y criminalizar y caricaturizar al adversario político".



A su juicio, eso resulta "sumamente peligroso" para los intereses de la clase trabajadora, de España y de la propia democracia.



Se ha referido a la convalidación esta semana en el Congreso de una reforma laboral que supone "un punto de inflexión" porque "por primera vez en décadas" permite recuperar derechos a los trabajadores y ante ello la "derecha organiza una emboscada, una operación turbia que le sale mal por un error".



En vez de reconocer su equivocación, ha continuado Garzón en su argumentación, hacen una "huida hacia adelante criminalizando la propia democracia, acabando con un ataque sistemático a mecanismos que todo el mundo conoce que funcionan de manera natural y que lo que ha sucedido se explica por un error humano".



Ha lamentado que pese a ello los partidos de la derecha hayan querido convertir esa situación en "una especie de vulneración democrática" y hayan utilizado para ello "un discurso puramente trumpista".



"La única vulneración democrática que se producía aquí era la de los derechos laborales que se corrige afortunadamente con esta reforma laboral", ha agregado.



Garzón se ha referido también a la polémica por su entrevista en el diario británico The Guardian a la que se ha referido como "el bulo de las macrogranjas" y que ha vinculado con el "asalto" al Ayuntamiento de Lorca (Murcia).



Para él, los hilos que conectan "la mentira descarnada" que generó la polémica de las macrogranajas con "el asalto a un ayuntamiento y a la democracia" están tejidos "por los intereses de un Partido Popular arrodillado a la extrema derecha".



Aún así, Garzón ha opinado que la estrategia de los bulos no está rindiendo frutos al PP en la campaña electoral autonómica de Castilla y León, por lo que tiene miedo de que si UP sigue subiendo en las encuestas "igual el candidato de las macrogranjas se tiene que marchar y la ultraderecha se queda a las puertas".

TE RECOMENDAMOS