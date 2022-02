El Consejo Político de UPN apoya exigir el acta a los diputados díscolos Sayas y Adanero

El Consejo Político de UPN, reunido en sesión extraordinaria, ha acordado con el 80,62% de los votos favorables (15% en contra; 3,75% en blanco; y 0,62% voto nulo) ratificar el acuerdo de la Ejecutiva por el que se pide a los diputados que rompieron la disciplina de voto que entreguen las actas y de no ser así, iniciar los procedimientos de expulsión.



Este órgano, del que forman parte los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas, se ha reunido después de que la Comisión Ejecutiva de UPN decidiera este viernes pedirles formalmente la entrega de sus actas o, de lo contrario, iniciar el procedimiento de expulsión, por la "grave indisciplina" cometida al romper el sentido del voto decidido por su partido para la convalidación de la reforma laboral.



Ese acuerdo se recogía que: "La grave indisciplina y el grave perjuicio para la imagen y respetabilidad de UPN nos obliga a pedirles que entreguen sus actas de diputados y, de no ser así, iniciar los procedimientos necesarios para su expulsión".



La Ejecutiva regionalista "la gravedad de la actitud de los dos diputados de UPN en el Congreso de los Diputados, no sólo por su falta de disciplina, sino también por la ocultación de su voto final a votantes, afiliados, cargos, ejecutiva y dirección del partido".



Todo ello, continuaba, "además, con premeditación, ha causado un daño de incalculables consecuencias y repercusión, tanto en el propio partido como en sus dirigentes, algo que ha puesto en jaque nuestra credibilidad y fiabilidad".



"El valor de la palabra dada siempre ha acompañado a UPN desde su nacimiento y es nuestra seña de identidad. Todo esto nos obliga a ser contundentes en defensa del interés y el respeto de nuestro partido y nuestros votantes", señalaba la Ejecutiva en el acuerdo ratificado que concluye pidiendo la entrega de las actas y, "de no ser así, iniciar los procedimientos necesarios para su expulsión".



El acuerdo ha sido dado a conocer por la formación regionalista en un comunicado tras la celebración esta mañana en el pabellón Navarra Arena del Consejo Político, al que no han faltado los dos diputados.

