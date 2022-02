El PP recurrirá la votación de la reforma laboral ante el Congreso y el TC

El PP va a recurrir ante la Mesa del Congreso y el Tribunal Constitucional la votación de la reforma laboral, que ha quedado convalidada gracias al voto a favor de uno de sus diputados, Alberto Casero, a causa, según los populares, de un "error informático" en el voto telemático. Denuncian un "fraude democrático".



El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado los recursos del PP a través de su cuenta oficial de Twitter y después de que miembros del PP en la Mesa y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se hayan reunido con la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.



"Es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un diputado para imponer la aprobación de un Decreto. No se puede tolerar este atropello a las instituciones", ha escrito el líder de la oposición.



El PP relata que Casero ha votado telemáticamente no a la convalidación de la reforma laboral, pero su voto se ha contabilizado como un sí, y así lo ha reflejado el comprobante, por lo que el Grupo Popular ha alertado a la Cámara y ha pedido que llamase telefónicamente a su diputado, al que sin embargo no se ha permitido acceder al hemiciclo, y se ha seguido adelante con la votación.



El PP ha difundido una foto en la que, según relatan, sus parlamentarios estaban avisando a Batet de lo que ocurría antes de que se iniciase la votación presencial, sin lograr que la Mesa se reuniera y analizase este caso.



Los populares sostienen por una parte que se han vulnerado los derechos del diputado, recogidos en el artículo 23 de la Constitución, y por otra el Reglamento del Congreso.



En concreto, aluden al acuerdo de 2012 sobre el funcionamiento del voto telemático, que en su punto 4 señala que la presidencia comprobará "telefónicamente con el diputado autorizado (a votar telemáticamente), antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de éste".



Argumentan además que se habría vulnerado el punto 2 del artículo 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que contempla el voto telemático "con comprobación personal".



Los recursos que interpondrá ahora el PP coinciden con las iniciativas que ha anunciado Vox, que en primer término recurrirá ante la Mesa del Congreso y si se desestima este recurso tiene la intención de llegar hasta el Tribunal Constitucional ante lo que considera un "pucherazo".

