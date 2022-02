El Gobierno no cobrará por el mantenimiento de las autopistas... en esta legislatura

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este jueves que el Gobierno no cuenta con implantar "a corto plazo" un nuevo modelo de mantenimiento de las autopistas, por lo que ha descartado que esto ocurra en esta legislatura.



En una entrevista en Catalunya Ràdio, Sánchez ha afirmado que el Ejecutivo no tiene prisa por acordar el nuevo sistema para hacer frente a los gastos que generan las vías de alta capacidad que se han ido liberando, tras señalar que ahora está centrado en "hacer las cosas bien" para recabar "el consenso necesario".



"No tenemos prisa. Es necesario un sistema homogéneo en las comunidades autónomas y que no genere desequilibrios. No llegaremos en esta legislatura a un nuevo modelo para las autopistas", ha sostenido.



En esta línea, ha apuntado que se está todavía en una fase de análisis y que la intención del Gobierno es "contrastar" el nuevo modelo con las autonomías y el resto de agentes implicados, además de hacer "pedagogía".



"La ciudadanía tiene que entender que las autopistas se tienen que mantener y que ahora eso se está haciendo a través de los presupuestos del Estado por lo que las pagamos todos, tanto los que las utilizan como los que no, y que hay que ir a un sistema más justo", ha explicado.



Por otra parte, la ministra ha defendido la actividad de licitación y ejecución de infraestructuras en Cataluña de este Gobierno desde que inició su andadura en 2018 y ha asegurado que "ya hay un cambio de tendencia y lo veremos este año y en sucesivos años".



Raquel Sánchez ha salido así al paso de la denuncia pública sobre el bajo nivel de ejecución que ha hecho la patronal Foment del Treball, al tiempo que ha pedido que los proyectos se expliquen a la ciudadanía "de manera rigurosa", "con sinceridad y transparencia" para "no crear falsas expectativas y generar después frustración".



Así, ha señalado que se trata de "obras muy complejas y que muchas no son materializables en un período corto de tiempo".

