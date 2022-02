Calviño pide al Congreso avalar una reforma laboral que está dando resultado

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha dicho que este jueves espera contar con la responsabilidad del Congreso en la votación de la convalidación de la reforma laboral, porque es una "buena reforma" para el país como avalan los datos de contratación de enero.



"Los primeros datos avalan que esta es una buena reforma", ha destacado Calviño en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde ha hecho hincapié en el récord de afiliación indefinida registrado en enero, a pesar de que en términos generales la ocupación ha caído.



Según ha dicho, la reforma laboral permitirá apoyar una recuperación económica sostenida y justa, con un crecimiento anual medio del 5 % en el próximo trienio que no será "un rebote pasajero", al tiempo que abrirá un "ciclo de creación de empleo de calidad".



Asimismo, ha defendido la necesidad de proteger el acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos para la reforma laboral, porque con ella se cumple uno de los hitos más importantes del plan de recuperación, que permitirá el desembolso de un nuevo pago de fondos europeos por importe de 12.000 millones de euros.



En este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido al PP que deje de hacer campaña contra los fondos europeos porque el sector del motor -sobre el que ha preguntado el grupo popular- se juega más de 4.000 millones de euros en el Perte del vehículo eléctrico.



A su juicio, el modelo de la automoción con una tasa de empleo indefinido del 99 % es justamente el modelo que propugna la reforma laboral.



Respecto a los beneficios de la reforma sobre el campo, cuestión por la que ha preguntado Vox, Díaz ha dicho que no hay que confundir temporalidad con estacionalidad, porque el hecho de que sea una actividad estacional no implica que las condiciones de los trabajadores agrícolas tengan que ser precarias.



Al respecto, ha destacado que la temporalidad en el campo español es del 57 %, una tasa 25 puntos superior a la de otros países europeos como Francia, a donde los temporeros españoles se van a trabajar en busca de mejores condiciones laborales.



"Ustedes no son el partido del campo, aunque se vistan de campo, porque defienden a una minoría en el campo que busca privilegios y a veces comete irregularidades", ha contestado la vicepresidenta a Vox.

