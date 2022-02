Vox lamenta que Interior no ofrezca datos de la "invasión migratoria" a Ceuta

Vox, a través de la diputada nacional Teresa López, ha lamentado hoy que el Gobierno no ofrezca datos de la "invasión migratoria" que sufrió Ceuta los días 17 y 18 de mayo a pesar de las "reiteradas preguntas" para conocer la cifra de personas que entraron desde Marruecos.



En un comunicado, Vox ha lamentado que el Gobierno es "incapaz de decir la verdad a los españoles y no deja de querer esconder las cifras de invasión que sufrió Ceuta en el mes mayo del pasado año".



Así se ha mostrado la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, ante la última respuesta que le ha dado Ejecutivo de Sánchez a sus preguntas sobre por qué sigue sin recoger la entrada a Ceuta de más de 10.000 inmigrantes ilegales en sus estadísticas oficiales del Ministerio del Interior.



Para Teresa López, "con esta opacidad en los datos, el Gobierno sólo muestra que quiere esconder una realidad, que no es otra que la de que Marruecos extorsiona a España y esa extorsión sobre España es una negligencia del Gobierno en la defensa de nuestras fronteras".



La parlamentaria ceutí preguntaba en noviembre al Ejecutivo cuándo va a plasmar en sus estadísticas la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta.



Asimismo, Teresa López pedía saber por qué hasta ahora Interior advertía de que los datos relativos a Ceuta no recogen la entrada de inmigrantes irregulares que se produjo los días 17 y 18 de mayo para ahora plasmar que están bajo análisis y tratamiento.



Y cuestionaba qué quiere decir el Gobierno con ese cambio a la hora de analizar las entradas terrestres en la ciudad autónoma en el informe quincenal sobre inmigración.



La respuesta "no es otra que la de que el Gobierno se remite a las manifestaciones del ministro del Interior el pasado 25 de junio" y Teresa López se lo reprocha ya que después de varias preguntas al respecto, desde el Gobierno "no muestran su intención" de recoger lo ocurrido en Ceuta en estas estadísticas.

