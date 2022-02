Los partidos afean al Gobierno que cuele pensiones en norma sobre las mascarillas

La mayoría de los partidos políticos han afeado al Gobierno que el pleno del Congreso vote este martes el decreto ley que contempla la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior e incluya en el mismo decreto la convalidación de la denominada 'paguilla' a los pensionistas.



El decreto ley todavía no tiene garantizados los votos de todos los socios de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que ERC, PNV y EH Bildu aún analizan su posicionamiento.



Compromís o BNG han señalado que votarán a favor porque no se pueden negar a la revalorización de la paga de los pensionistas, pero han lanzado duras críticas al Gobierno por incluir esta 'paguilla' en un decreto ley que no tiene nada que ver.



La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha expresado el primer reproche y aunque ha rechazado la mascarilla en exteriores al entender que no tiene base científica y que genera "hartazgo" y "puede dar a las a las negacionistas", se plantea su voto afirmativo por la "inclusión incomprensible" de la 'paguilla'.



Tampoco ha adelantado su voto JxCat. Su portavoz Miriam Nogueras ha pedido que alguien "dé lecciones de cómo se legisla" por la inclusión de esta paga extra a los pensionistas, que sirve para compensar la diferencia entre la subida de 2021 (0,9 %) y la evolución media de la inflación (2,5 % desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021).



La CUP y Más País se inclinan por la abstención. Los independentistas catalanes también han afeado una forma de legislar donde todo se mete en una sola ley y su portavoz, Mirehía Vehí, ve absurda la imposición de las mascarillas en exterior, pero considera una "una buena medida" la parte de las pensiones.



La diputada de Más País Inés Sabanés ha criticado también la inclusión de la paguilla, y ha insistido en que en lo sanitario el Gobierno debe centrarse en otras medidas con mayor consenso, como el rastreo, el refuerzo de la atención primaria o los permisos retribuidos.



El propio socio de coalición de Gobierno, Unidas Podemos, ha reconocido que el decreto es polémico al incluir la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior, y su portavoz, Pablo Echenique, ha señalado que aunque están a favor "es verdad que Sanidad ha dicho que se podrá retirar la medida cuando baje más la incidencia".



También la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha dicho que le hubiera gustado un decreto "poco más limpio".



BNG y Compromís se han situado también en el sí, en aras de la prudencia. Joan Baldoví (Compromís) ha apuntado la mascarilla permite recordar que "seguimos en pandemia", mientras que Néstor Rego (BNG) ha censurado que ésta fuese la única medida de contención y con trasladar la responsabilidad a la ciudadanía.



El más crítico con el decreto que vota hoy el Pleno del Congreso ha sido Edmundo Bal, de Ciudadanos, que acusa al Gobierno de "chantaje" por la inclusión de la paguilla. Para los naranjas, la mascarilla en el exterior es una medida "absurda, e injustificada", que no es útil y sólo pretende demostrar que el Gobierno hace algo".



Ciudadanos acusa al Gobierno de cometer "un fraude en el proceso legislativo" por incluir en este decreto el tema de las pensiones.



"Y por ahí no vamos a pasar, no vamos a caer en el engaño", ha recalcado Bal.



Los votos negativos de la formación naranja se sumarán a los del PP, Vox y PDeCAT, que votarán en contra.

