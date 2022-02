El Congreso da el primer paso para poder investigar los abusos en la Iglesia

El Congreso ha dado este martes el primer paso para que pueda abrirse una investigación sobre los presuntos abusos a menores en el seno de la Iglesia, después de que la mayoría de la Mesa haya admitido a trámite la solicitud de creación de esa comisión presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.



El PSOE se ha alineado con la posición de Unidas Podemos y han sumado mayoría en la Mesa del Congreso después de que los letrados no hayan emitido ningún informe desfavorable y hayan propuesto admitir a trámite dicha solicitud para que la Junta de Portavoces sea la que eventualmente decida incluirlo en el orden del día de un próximo pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del reglamento de la Cámara Baja.



Durante el debate a puerta cerrada, PP y Vox se han mostrado contrarios a la solicitud presentada -según han señalado a EFE fuentes presentes en la Mesa- aunque otras fuentes del PP aclaran que se han inclinado por una "abstención" al presentar un texto alternativo con alegaciones que "amplía el objeto" de la investigación.



El PP ya había pedido que la investigación se extendiera a otros casos y no solo a los de pederastia de la Iglesia.



La Mesa del Congreso, órgano rector y de representación colegiada de la Cámara Baja, está integrada por el Presidente del Congreso, que la preside, por cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios y le corresponde el gobierno interior y la organización del trabajo parlamentario.



Los miembros de la Mesa en esta legislatura están formados por PSOE (3), PP (2), Unidas Podemos (3) y Vox (1) y no votan formalmente pero cada uno muestra su parecer sobre los asuntos a tratar.



La creación de la comisión de investigación dependerá ahora de que la Junta de Portavoces apruebe incluir ese punto en el orden del día de alguna sesión plenaria.



Mientras llega a Junta, los partidos que han solicitado la comisión han confiado en que el PSOE no frene ni retrase su debate en el pleno.



El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha incidido en que "para nosotros es muy importante y pensamos que el Congreso puede ser una vía complementaria para arrojar luz sobre este tema y reparar a las victimas".



La petición de investigar presuntos abusos dentro de la Iglesia es apoyada también por otras formaciones como Ciudadanos, Más País, Compromís, BNG o JxCAT.



La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha valorado en rueda de prensa que sea la "primera vez que las fuerzas políticas dan este paso" y ha pedido a todos los partidos "no desaprovechar esta oportunidad".



Otros portavoces como la dirigente de JxCAT, Miriam Nogueras, ha aseverado que "obviamente vamos a dar el apoyo" mientras que desde el BNG, Néstor Rego, ha subrayado en que "es necesario depurar responsabilidades políticas y judiciales".



El PNV, por su parte, es partidario de que se cree una comisión de expertos independientes que investigue estos abusos sexuales en el seno de la Iglesia ante la "gravedad" de lo sucedido y la "inacción" de esta institución.



La propuesta del PNV sería aceptada por la mayoría de los partidos de izquierda que no señalan tanto el marco en el que se debe investigar sino en la necesidad de reconocer, reparar y dar garantías a las víctimas.



"Es un asunto de interés público y las víctimas tienen derecho a ser oídas. La comisión no puede servir para demonizar a la Iglesia Católica...y en relación al formato queremos participar en el plan de trabajo y deben comparecer expertos y ser un altavoz para las víctimas", ha dicho el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal.



El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, también ha destacado en que "lo importante es que se investigue y estar a lado de la víctimas".

