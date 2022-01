Ione Belarra confía en que Díaz arme los apoyos a reforma laboral antes del jueves

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha confiado este lunes en que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, puede conseguir "armar los apoyos" dentro de los bloques de investidura y presupuestos para sacar adelante la reforma laboral el jueves en el Congreso.



"Hasta el último momento" lo puede lograr la vicepresidenta segunda, según ha remarcado la secretaria general de Podemos en una entrevista en TVE, en la que ha subrayado también que "las buenas negociaciones salen con discreción".



Sobre el apoyo de grupos de otros bloques, como el de Ciudadanos, Belarra ha indicado que aunque se pueda "aspirar a una mayoría reforzada", es prioritario y "muy importante que los socios estén", por lo que pide que se dé tiempo a Díaz, ya que "cosas que hasta hace poco parecían imposibles" se obtienen a veces el último día.



Belarra ha dicho que el PSOE puede preferir aplicar "la geometría variable", pero ella da prioridad a una "actitud dialogante de mano tendida" con ERC para "escuchar propuestas y ver qué encaje pueden tener".



Sobre si eso supone discrepancia en el gobierno de coalición, Belarra ha opinado que el objetivo es el mismo, pues están "todos trabajando para que la reforma salga adelante".



Del anteproyecto de ley de vivienda que aprobará el Consejo de Ministros este martes, Belarra ha avanzado que no tendrá "ninguna modificación de contenido sustancial" y ningún cambio provocado por el informe del Consejo General del Poder Judicial.



Aunque el PP avanzara que no aplicará la regulación del precio de los alquileres en las comunidades autónomas en las que gobierna, Belarra cree que algunos de sus dirigentes sí lo harán, y como ejemplo ha puesto que el exalcalde del PP de Badalona, Xavier García Albiol, aplicó una medida similar de la ley catalana.



El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha enviado al de Asuntos Exteriores un documento con medidas para favorecer una agenda de paz en el conflicto de Ucrania, que, según ha informado Belarra, el ministro José Manuel Albares "todavía no ha respondido".



La ministra ha explicado que una agenda de paz forma parte de la Agenda 2030 y que "más ideas y trabajo en común siempre dan mejores soluciones".



En el documento, aboga por un estatuto para Ucrania como estado no alineado, de forma similar al que tuvo Finlandia, como propuesta para una solución para el medio y largo plazo, al tiempo que incide en la vía diplomática para desescalar el conflicto ahora.



Belarra ha señalado que no se incumplen los compromisos de la OTAN si se retiran las tropas de la zona en el caso de que Rusia también desmilitarice la frontera y cree que la parte socialista del Gobierno también apuesta por la vía diplomática y que las diferencias que pueden tener son "matices" normales en una coalición de gobierno.

