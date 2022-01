Aznar apoya a Casado pero pide zanjar ya el conflicto con Ayuso

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha expresado su apoyo al líder del PP, Pablo Casado, y, tras negar críticas a su partido en un mItin en Valladolid, ha reclamado que el conflicto con Isabel Díaz Ayuso por el control del PP madrileño se zanje cuanto antes.



Aznar ha explicado este lunes en una entrevista con Cope, que su llamada a "construir, integrar, no fraccionar" en un acto electoral junto al candidato del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apelaba a la unión del voto ante un centroderecha dividido "en dos o en tres" y que una lectura en clave interna "no tiene sentido".



"Tengo cierto rubor en decirlo por si se considera necesario, yo apoyo a Pablo Casado y deseo que Pablo Casado tenga éxito y deseo que sea presidente del Gobierno de España porque creo que es mejor para España", ha recalcado Aznar.



También ha sido crítico cuando preguntado por el conflicto con Díaz Ayuso por el control del PP de Madrid ha dicho que "no debería haber existido nunca" y ha pedido que se zanje "cuanto antes" porque lo considera "un asunto menor" que no debe "distraer".



Aznar ha apuntado además que entiende que Casado vaya a votar no a la reforma laboral porque aunque cree que los cambios en la norma son "tan irrelevantes" que "se los podían haber ahorrado", entiende "perfectamente" la posición si el Gobierno "ni se ha molestado" en pedir la opinión del principal partido de la oposición.



Sobre Castilla y León ha sostenido además que cree que darán los números para un Gobierno de Fernández Mañueco, preguntado por la posibilidad de que no sea así y sea necesaria una coalición junto a Vox.



El expresidente ha denunciado además que la situación internacional de España es "preocupante" porque no se sienta en la mesa donde se toman las decisiones.



"Si no tienes la casa en orden o es muy difícil que fuera te escuchen", ha apuntado, y no ha descartado que se reedite la campaña del 'No a la guerra', aunque "no con la virulencia" de la contraria a la guerra de Irak, si no "más suave" porque " cuando la izquierda participa en una guerra, por ejemplo la de los Balcanes, no se habla".



Aznar ha pedido además el regreso del rey emérito porque su legado y aportación a la convivencia y la democracia "ha sido tan importante, tan decisiva, que trasciende con mucho cualquier otra circunstancia".

