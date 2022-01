El rey Juan Carlos quiere volver a España cuando no sea un problema para su hijo

El rey Juan Carlos ha expresado a Carlos Herrera su deseo de regresar a España "cuando se den las circunstancias oportunas" y no generen inestabilidad a su hijo Felipe VI, según ha relatado este lunes el periodista de la COPE.



Herrera ha viajado este fin de semana a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), país donde permanece el rey emérito desde agosto de 2020, para encontrarse con el monarca y charlar sobre su situación actual. Según Herrera, cuando regrese, el rey estará "el tiempo que considere oportuno".



Según ha relatado el periodista el rey emérito está deseando volver a España, y lo hará cuando se den las circunstancias oportunas y estas no creen inestabilidad a Felipe VI.



El periodista ha confirmado que el rey emérito está en contacto con su hijo, así como con su red de amigos más íntimos con quienes intercambia opiniones. También que sigue la actualidad nacional: Don Juan Carlos lee la prensa de nuestro país, escucha la radio y ve los informativos de televisión.



Para constatar este encuentro Cope publica este lunes una fotografía de ambos de pie frente a la cámara y el periodista destaca el "buen estado" de Don Juan Carlos.



"El rey está más delgado y con un aspecto enormemente saludable. Se mantiene en forma. Hace todos los días ejercicio con ayuda de un fisio. Su estado de salud es todo lo deseable que pueda tener una persona de su edad. Está como no le he visto en mucho tiempo", indica el director de Herrera en COPE.



El periodista ha detallado que la reunión "fue distendida y ambos tuvieron tiempo para hablar sobre distintos asuntos", entre ellos la situación actual del rey emérito tras llevar más de un año y medio fuera de España.



En su programa, Herrera ha explicado de esta forma el encuentro: "Miren, este fin de semana aproveché para poder visitar la Expo de Dubai, que es todo lo espectacular que ustedes pueden creer que es la expo de Dubai, y un poco más".



"Estando en Dubai, aproveché para ponerme en contacto con el rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y yo le agradecí y le agradezco, como siempre".

TE RECOMENDAMOS