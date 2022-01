Sánchez y Vox acaparan la disputa entre PP y PSOE a dos semanas del 13-F

A dos semanas exactas de las elecciones de Castilla y León, con una derivada nacional que refleja la presencia de numerosos dirigentes cada día, el inicio de campaña gira en torno a ejes como el sanchismo y las críticas a VOX por parte del PP y la defensa de la aportación de Pedro Sánchez a esta tierra y la alerta sobre el acceso de VOX al Gobierno, en el caso de los socialistas, con la mirada puesta ya en el debate de mañana.



La mañana ha deparado que, finalmente, según el acuerdo de la Junta Electoral al que ha tenido acceso EFE, el candidato de Cs, Francisco Igea, participará en el debate organizado por RTVE de forma telemática por su positivo en covid, mientras que sus contrincantes del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y del PSOE, Luis Tudanca, sí estarán presentes en el salón de recepciones del Parlamento autonómico, que ha sido el espacio elegido para albergarlo.



CASADO Y MAÑUECO, A RECONQUISTAR ÁVILA

Mañueco y el presidente nacional del PP, Pablo Casado, han coincidido en el mitin central de la campaña popular en Ávila, con proclamas contra Sánchez y contra la contradicción que ven en Vox por rechazar el estado de las autonomías y a la vez presentarse a estos comicios, pero también contra su escisión abulense (Por Ávila) y el "cantonalismo y localismo" que representa y que preocupa en las filas populares.



Con estas premisas, además de defender su liderazgo y su proyecto para el PP y para España, Pablo Casado ha expresado que si al partido que dirige Santiago Abascal "no le gustan las autonomías" que no concurra a las elecciones de Castilla y León, a la vez que ha criticado que quien se presenta dividiendo al centro-derecha sirve a los intereses de la izquierda.



Por su parte, Mañueco ha afirmado que Por Ávila, que gobierna en la capital abulense tras ser el partido más votado en 2019, ha subido los impuestos municipales "como Sánchez", a quien ha reiterado la batería de reproches que lanza en cada mitin desde que comenzó la precampaña a principios de enero.



Como guiño a la sociedad abulense, Mañueco ha asegurado que la próxima primavera, después de dos años de suspensiones por la pandemia, "volverán las procesiones y actos litúrgicos" a la Comunidad, ante la mejora de la situación sanitaria, algo que le ha agradecido como cofrade el propio Casado.



EL PSOE ALERTA DE VOX EN LA VICEPRESIDENCIA

En el caso del candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, arropado por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en un acto desarrollado en el municipio vallisoletano de Medina del Campo, ha alertado de que Mañueco (PP) "daría la vicepresidencia de la Junta a Vox y llevaría sus barbaridades al Boletín Oficial de la Comunidad".



Los socialistas se "rebelan" contra la idea de que el PP sea la primera fuerza de la derecha en Europa que siente a la extrema derecha en las instituciones, aunque ha advertido de que esto ya se ha producido en ayuntamientos como el de El Espinar (Segovia), donde la edil de Vox es la concejala de Igualdad.



En este sentido, el socialista ha subrayado que él "no quiere" los votos de Vox ni tan siquiera para llegar a la Presidencia de la Junta: "No quiero tus votos, nunca voy a querer vuestros votos", ha confesado Tudanca.



En la misma línea, Carmen Calvo ha pedido al PP que "aclare" si están dispuestos a "sentar al fascismo en las instituciones" y también que explique por qué ha convertido a Castilla y León en una extensión "de la batalla entre Casado y Ayuso", por lo que ha pedido a los ciudadanos de esta Comunidad que "no se dejen engañar".



VOX, NI "MULETA" NI "COCHE ESCOBA" DEL PP

En esta disputa entre populares y socialistas ha mediado hoy el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, quien ha advertido desde Soria de que Castilla y León necesita un "cambio de rumbo".



"Hay por ahí algunos pensando que Vox es una muleta para ayudarles a ellos, que Vox es el coche-escoba del PP para recoger los votos que ellos van perdiendo y que luego tenemos la obligación de regalárselos. Vox tiene votos de todos los españoles, de los que votaban al PP o muchos a la izquierda y de los que se abstenían", ha apuntado.



CS PREPARA LA CASA DE IGEA

Tras la resolución de la Junta Electoral de Castilla y León, que ha rechazado el aplazamiento del primer debate electoral que había solicitado el candidato de Cs, Francisco Igea, debido a su positivo en covid, la casa del exvicepresidente se va a convertir en un escenario televisivo, ya que participará de forma telemática.



Más allá de las circunstancias en que transcurrirá un debate en el que ya trabajan los tres candidatos convocados por la normativa de la Ley Electoral de Castilla y León -Tudanca, Mañueco e Igea-, la candidatura de Ciudadanos ha contado este domingo con el apoyo de la líder nacional de la formación, Inés Arrimadas, quien se ha manifestado harta del "bipartidismo" y ha defendido que los habitantes de esta tierra no se merecen que la gobiernen "cantamañanas que no hacen nada en la gestión diaria".



UNIDAS PODEMOS PROMETE UNA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Por su parte, el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Pablo Fernández, ha anunciado este domingo en Valladolid que si gobiernan en la Comunidad después del 13 de febrero, impulsarán una Ley de Memoria Histórica que garantice “verdad, justicia, y reparación”.



“No puede ser que esta comunidad esté llena de cunetas y que el PP no haga nada”, ha lamentado durante un mitin en el que ha estado acompañado por diversos cargos autonómicos de Podemos e IU.

