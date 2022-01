Sanidad confirma una "ligera tendencia descendente" de la pandemia

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este sábado la "ligera tendencia descendente" de la pandemia, que se aprecia en los datos de estos últimos días después de once semanas consecutivas de crecimiento de la incidencia acumulada, que llegó a ser 7,5 veces superior a la registrada hace un año.



Así lo ha señalado la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que ha acudido etatarde a visitar a los aspirantes a las pruebas de formación sanitaria especializada que realizan su examen en la sede del Ministerio de Sanidad.



Los datos publicados este viernes nos señalan "la ligera tendencia descendente que se viene apreciando en la última semana y media, después de 11 semanas de crecimiento", ha indicado Calzón, que ha destacado que en esta sexta ola, la incidencia acumulada ha llegado a ser 7,5 veces superior a la de la tercera onda pandémica.



A pesar de esas cifras, ha apuntado, la pandemia no ha tenido la misma traducción en los indicadores de gravedad de la enfermedad, concretamente en los datos de hospitalización convencional y en los de ocupación de las UCI, que se han mantenido por debajo de las cifras del año pasado.



La secretaria de Estado de Sanidad ha hecho, no obstante, una llamada a la prudencia y ha destacado la importancia de la vacunación.



En este sentido, ha recalcado que más del 90 % de la población mayor de 12 años está vacunada con la pauta completa, mientras que la vacunación con la tercera dosis ha demostrado ser "una estrategia efectiva" frente a la variante ómicrom y el 90 % de las personas mayores de 60 años ya han recibido este tercer pinchazo.



Calzón ha visitado en la sede del Ministerio de Sanidad a algunos de los aspirantes a las plazas de Formación Sanitaria Especializada en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de Psicología, Química, Biología y Física.



Un total de 28.714 personas aspiran a alguna de las 10.634 plazas ofertadas, lo que supone un incremento del 3,8 % respecto al año pasado (385 plazas más) y un 32 % más que en la convocatoria de 2017.



Calzón ha destacado que esta convocatoria ha permitido recuperar el calendario habitual de las pruebas y también la futura incorporación de los médicos en formación a partir de la segunda quincena de mayo.



Ha recordado que en 2020 los nuevos residentes no pudieron integrarse en los hospitales y centros de salud hasta finales de año, mientras que en 2021 se incorporaron en julio.

