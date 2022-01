María Jesús Montero ruega a partidos que apoyen la reforma laboral por interés general

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rogado hoy a todos los partidos parlamentarios que apoyen la convalidación de la reforma laboral en el Congreso "por el interés general de los ciudadanos" y ha confesado que "no contempla otro escenario".



En el encuentro informativo "Fuera de plató", organizado por la RTVE en la sede de Cajasol en Sevilla, Montero ha advertido a los partidos de izquierda que si no apoyan dicha reforma, pactada con los sindicatos y los empresarios, les pasará factura y "tendrán que explicarlo a los ciudadanos", alusión a los socios de investidura del gobierno de Pedro Sánchez.



También tendrá que explicar el Partido Popular y otros de la derecha "a qué intereses se deben" para no respaldar la reforma laboral, que, según la ministra, es un pacto de Estado que "tendría que corroborar el cien por cien de las fuerzas políticas".



Además, según la ministra de Hacienda, dicha reforma debería ser convalidada en el Congreso la próxima semana "a ser posible sin que se mueva ninguna coma".



Ha defendido la reforma pactada por el gobierno con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO porque elimina la precariedad del mercado laboral con una apuesta clara por el contrato indefinido, devuelve la capacidad negociadora a los sindicatos y establece mecanismos de flexibilidad para evitar despidos, entre otros aspectos.

TE RECOMENDAMOS