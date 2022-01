El gasto en prestaciones por nacimiento alcanza los 3.010 millones en 2021

La Seguridad Social tramitó 472.015 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en 2021 que sumaron un gasto de 3.010,5 millones, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.



De ellas, detallan, 224.713 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 247.302, al segundo progenitor.



Esta prestación sería la equivalente a las de maternidad y paternidad vigentes hasta abril de 2019 y cuya completa equiparación ya se produjo hace un año, el 1 de enero de 2021.



La Seguridad Social no ofrece aún detalle comparativo entre años completos para esta prestación que es igual para ambos progenitores y se reconoce como un derecho individual y no transferible.



Se trata de 16 semanas y 6 de ellas deben disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en caso de adopción, guarda o acogimiento.



Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor correspondió a Andalucía, con 86.910; Cataluña, 84.074; y Madrid, 70.399.



MENOS EXCENDENCIAS, MÁS PESO DE LAS PEDIDAS POR HOMBRES



Por otro lado, el año pasado se dieron de alta 47.955 excedencias por cuidado de hijo, menor acogido o familiar, lo que supone un 12,37 % menos que en 2020.



De esa cifra, 35.696 correspondieron a mujeres, el 74,4 %, y 12.259, a hombres.



No obstante, el porcentaje de excedencias solicitadas por hombres ha subido al pasar de representar el 12,83 % del total en 2020 al 25,56 % en 2021.



Por comunidades autónomas, el mayor número de excedencias se registró en Madrid, 9.639; seguida de Cataluña, con 7.101; País Vasco, 5.607; Andalucía, 5.331; y Comunidad Valenciana, 4.543.

