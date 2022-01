El gobernador del Banco de España llama al valenciano que pide atención personal

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha llamado por teléfono a Carlos San Juan, el hombre de 78 años que ha recogido más de 440.000 firmas en Change.org, y le ha trasladado que están trabajando para ofrecer una propuesta que llegará dentro de tres semanas para mejorar la atención a los mayores en las sucursales bancarias.

"En tres semanas se van a reunir el gobernador del Banco de España y la ministra de Economía con representantes de la banca para escuchar qué medidas correctoras va a tomar la banca", ha explicado Carlos San Juan en declaraciones a Europa Press, tras la llamada del gobernador que se ha prolongado durante unos 40 minutos.

Según ha precisado Carlos San Juan, ha notado al gobernador "muy sensibilizado con la petición" e incluso le ha agradecido la difusión "porque ha hecho que la banca capte que no funcionan las cosas correctamente y va a tratar de corregirlas".

"Que esas medidas sean suficientes o no, no lo sabemos, pero están totalmente a favor de exigirles que las cumplan, ellos lo que quieren es el mismo deseo que tenemos, de ver que no haya colas, que se traduzca en una mejora de la atención, son conscientes de que en estos momentos la relación de la banca con el cliente es muy mala", ha asegurado el iniciador de la petición.

Carlos San Juan ha afirmado que ha quedado "muy agradecido y satisfecho" tras la entrevista telefónica, la cual ha definido como "muy cordial y cercana". Además, ha añadido que en ningún momento ha captado que el gobernador intentase lanzar "balones fuera o dejar pasar el tiempo" sino que ha detectado "un compromiso formal" por su parte.