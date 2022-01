Calviño asegura que los "espectaculares" datos de empleo avanzan un buen 2022

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que los "espectaculares" datos de empleo desvelados por la encuesta de población activa (EPA) permiten "empezar con buen tono el año 2022 y una perspectiva económica positiva".



En una entrevista en RNE, Calviño ha subrayado que los datos de paro y afiliación de la EPA son los mejores desde antes de la crisis financiera a pesar de la pandemia y los problemas en la cadena de suministro, una evolución positiva que parece mantenerse en enero.



Ha añadido que "también va mejorando la calidad del empleo", que debe ser el objetivo "de cara al futuro", como demuestran los datos de empleo femenino, a tiempo completo o de hogares con todos sus miembros en paro.



Para la ministra, esta buena marcha del mercado de trabajo "da una base" para atajar sus problemas estructurales mediante la reforma laboral, que confía en que se convalide con amplio apoyo parlamentario.



"Me resulta muy difícil entender que haya quien diga que se va a oponer" a un acuerdo suscrito por empresarios y sindicatos, ha resumido, porque es la reforma "que España necesita".



La vicepresidenta ha desvinculado la convalidación de la reforma laboral de la negociación de subida del salario mínimo, que no ha querido cuantificar porque es el momento de "escuchar a los agentes sociales".



Tampoco ha avanzado si se van a revisar las previsiones macroeconómicas, aunque ha insistido en que en 2021 el crecimiento ha ido de menos a más y que este será "incluso más intenso" en 2022 gracias a los fondos europeos, que ha defendido ante la campaña de críticas del PP "no tiene ni pies ni cabeza".

