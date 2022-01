El diplomático Inocencio Arias descarta una guerra entre Rusia y los países occidentales

A nivel internacional, el principal punto de atención informativa está en Ucrania y en las maniobras militares rusas en la frontera, así como los diversos tipos de respuesta que está preparando occidente. En Europa persiste la preocupación por el posible estallido de un escenario bélico en Ucrania que conllevaría severas sanciones de los países occidentales a Rusia.

Por el momento, los diplomáticos siguen al frente de unas negociaciones difíciles, pero el simple incremento de la tensión en la zona ya está afectando a todo el continente.

Hoy está en Valencia el diplomático y ex número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Inocencio Arias, que avala la postura que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez. En su opinión, España, Gran Bretaña, Francia y Alemania no pueden permitir que un dictador como Vladímir Putin establezca los términos de cómo se pueden o no comportar los demás países en referencia a Ucrania, pero también a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia o Rumanía.

El diplomático ha manifestado en Noticias 8 Mediterráneo que “es posible” que se origine una guerra entre Ucrania y Rusia, y, a su juicio, ganaría Rusia, aunque quizá “con un costo” por el que “Putin tiene que dudar si se mete en ese berenjenal”. En cambio, Arias ha descartado que se vaya a producir una guerra entre Rusia y los países occidentales porque “la OTAN está dividida sobre cómo debemos hacerle frente a Rusia que está comportándose como un hampón”, y, por otro lado, porque “sería una guerra muy costosa y sobre el terreno Rusia está bien armada y nosotros no”.

Además, Arias ha calificado a Putin de “maleante” ya que “no quiere que Ucrania sea un país independiente”. “Ucrania, para hacer muchas cosas en el terreno internacional, le tiene que pedir permiso a Rusia según Putin, y eso no se puede admitir”, ha señalado el diplomático.