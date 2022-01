Bolaños sobre la viodeollamada de Biden: España está en el centro de decisiones

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que España está "en el centro del circuito de toma de decisiones" sobre el conflicto en Ucrania.



Bolaños ha respondido así, en una entrevista en TVE, al ser preguntado sobre si les ha desconcertado que Pedro Sánchez no estuviera en la videollamada que convocó el presidente estadounidense, Joe Biden, para analizar la amenaza de Rusia.



"Tenemos una relación muy fluida con nuestros aliados y socios. Hay conversaciones continuamente (...). Estamos en el centro del circuito de toma de decisiones. Tenemos información, estamos coordinados continuamente", ha subrayado.



Lo importante, ha proseguido, es que se siga apostando por la diplomacia para garantizar la legalidad internacional, para lo cual son necesarias, en su opinión, las medidas de disuasión y una posición única en la UE y en el conjunto de la OTAN.



Sobre si hay margen para que se produzca alguna llamada entre Sánchez y Biden en los próximos días, ha recalcado que está habiendo llamadas continuamente entre España y EEUU. "El nivel de información y coordinación es completo", ha apostillado.



Preguntado por las discrepancias en el seno del Gobierno por el papel de España en el conflicto de Ucrania, Bolaños ha insistido en que "la política exterior la marca el presidente del Gobierno".



"No creo sinceramente que haya habido discrepancias en el seno del Gobierno, básicamente porque todos apostamos por la diplomacia, todos estamos en evitar el conflicto y todos estamos (...) en el no a la guerra", ha dicho.



Tras opinar que al final lo que están haciendo con su socio de Gobierno es "una política y unas declaraciones que van en la misma dirección", el ministro ha evitado pronunciarse sobre las críticas del exvicepresidente Pablo Iglesias.



"Permítame que no comente mítines, comento la acción del Gobierno que es apostar por la diplomacia", ha concluido.

