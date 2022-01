Isabel Rodríguez pide a Podemos contención para no alterar relaciones diplomáticas

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha expresado su "respeto" a la posición de Podemos sobre Ucrania y le ha pedido "un esfuerzo de reflexión, pedagogía y contención" para que las declaraciones de los partidos "no alteren las relaciones diplomáticas" en un contexto tan relevante.



Rodríguez se ha expresado así en una entrevista en Radio Nacional de España al ser preguntada si entiende la postura de Unidas Podemos, su socio de Gobierno, que se opone al envío de fragatas al mar Negro y a que España participe en una escalada bélica por las tensiones entre Rusia y EEUU.



Tras afirmar que el Gobierno trabaja en la vía diplomática como solución a la crisis, la ministra ha hecho un llamamiento a la unidad en un asunto como este en el que se tiene que apostar por el "diálogo" y por una "respuesta globalizada".



Sobre si Pedro Sánchez va a llamar al presidente del PP para hablar del conflicto de Ucrania, ha dicho desconocer las llamadas que tiene pendientes el jefe del Ejecutivo antes de apuntar que tiene claro que Pablo Casado ha demostrado, con sus hechos, que no tiene "ninguna lealtad con este país".



"No responde a los intereses de España y está centrado en una campaña de autopromoción, de combate en el ámbito interno de su partido, muy despreocupada del interés general del país", ha apostillado.



Sobre la advertencia del PNV de que está verde la posibilidad de apoyar la reforma laboral por incumplimientos como las transferencias del ingreso mínimo vital en Euskadi, ha dicho que actualmente están en un "cruce de documentos, poniendo puntos y comas al convenio" que firmarán para proceder a esta transferencia.



Sobre si ese proceso puede ser imprescindible para que apoyen la reforma, ha indicado: "Es un partido con el que nos entendemos (...) y con el que espero alcanzar un acuerdo en materia de reforma laboral". "El del ingreso mínimo vital está muy avanzado y se mirará en las próximas semanas", ha agregado.

