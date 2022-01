La sexta ola "no es una gripe, pero tampoco una endemia"

El colectivo 'Actuar Covid', integrado por 1.300 profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid, advierte de que la sexta ola de la pandemia "no es una gripe y tampoco una endemia", y recomienda "registrar todos los casos para conocer la evolución".



Tras algunas opiniones "no contrastadas científicamente" sobre la opción de “gripalizar” la covid-19, este colectivo que agrupa a sanitarios y a una docena de asociaciones científicas y profesionales considera que "no se puede bajar la guardia".



Los fallecimientos por covid "en el último mes son mayores que los causados por un mal año de gripe. El número de contagios es muy alto", han advertido esta semana en un comunicado.



La covid-19 "no es un catarro más. Es más grave", y aunque el riesgo de ingreso haya bajado en España por la vacunación, "nada indica que estemos ante el fin de la gravedad ni el fin prematuro de la pandemia", según estos sanitarios de atención primaria, hospitales, residencias y entidades como la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC), entre otras.



La atención primaria "sigue siendo la gran olvidada. La demanda a los centros de salud está desbordada. Su enorme déficit de recursos obliga a priorizar la atención de covid con síntomas moderados o graves", para atender en lo posible a los pacientes no covid.



También alertan de que la circulación del virus en países con tasas de vacunación "muy bajas favorece la aparición de mutaciones peligrosas".



Según este colectivo, "es urgente una inversión importante en sanidad", especialmente en atención primaria, aumentando "en un 20 % y de forma estable" los profesionales de primaria, descargándoles de tareas administrativas .



También piden "reforzar la salud pública. Sus funciones de vigilancia, valoración, supervisión y seguimiento de la pandemia son y seguirán siendo esenciales para controlarla".



Hay que atender "especialmente a las poblaciones vulnerables", impidiendo que el virus entre en las residencias de mayores "sin que sea a costa de las visitas familiares".



Además, piden reforzar los servicios sociales, "hoy muy insuficientes, para facilitar el aislamiento, las cuarentenas y las bajas remuneradas de los afectados con dificultades".



Se debe asignar "cuanto antes recursos a la salud mental, dado el aumento de necesidades por la pandemia en un contexto ya carencial", y garantizar los recursos necesarios ante la covid persistente.



"La vacunación universal y el acceso a los tratamientos en todos los países son medidas ineludibles" para controlar la pandemia a nivel mundial.



Para ello, España y la UE deben "apoyar la suspensión de patentes y la transferencia de las tecnologías necesarias para ello".



Integran este colectivo la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar (Semap), la Asociación Española de Trabajadores Sociales (AETSYS), el sindicato de médicos AFEM, la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap), la plataforma AP se Mueve, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), los enfermeros de MATS, la Plataforma de Centros de salud, Sanitarios Necesarios, y Plataforma SAR Madrid.

