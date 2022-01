Pasó el 'efecto Forqué': el Gobierno ya no ve necesario el plan específico antisuicidios

El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España, muy por encima de los accidentes de tráfico (hasta tres veces más) y en el caso de los jóvenes también por encima del Covid. La muerte de Verónica Forqué volvió a poner sobre la mesa la necesidad de un plan específico para evitar este tipo de fallecimientos. Sin embargo, ahora, el Ministerio de Sanidad descarta aplicar un plan específico a nivel nacional para atajar el actual récord de suicidios que vive la sociedad española. Se desestima así la opción planteada por Psiquiatría y que "ha cosechado un gran éxito entre los países que han logrado reducir su tasa de suicidio a la mitad", como publica Redacción Médica.



Según han manifestado fuentes del Ministerio a este medio especializado, "Sanidad entiende que es suficiente con la línea de acción en torno al suicidio recogida en la Estrategia de Salud Mental y que es similar a las que incluyen planes de suicidio autonómicos". Así, destaca que “no parece necesario que los objetivos y recomendaciones de la línea 3 (Prevención, detección precoz y atención a la conducta suicidas) se incluyan en un documento nuevo separado de la Estrategia de Salud Mental”, resaltan desde el Ministerio.



Sanidad lo justifica recordando "que las recomendaciones principales para prevención del suicidio y conducta suicida se han incluido como acciones en el Plan de Acción de Salud Mental 2022 -2024. Unas medidas que cuentan con un presupuesto de 100 millones a transferir a las comunidades autónomas y con “financiación específica” para la implantación y desarrollo de un teléfono gratuito las 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Una herramienta de atención a personas con conducta suicida que era uno de los reclamos históricos de Psiquiatría".



Según el medio, esta clasificación del suicidio contrasta con la empleada por la especialidad médica de Psiquiatría. El presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), Víctor Pérez Sola, consideraba que la mejor manera de reducir el suicidio era mediante un plan nacional específico y multinivel. "España debe atajar la alta tasa de suicidios porque hasta ahora no lo estamos haciendo. Otros países lo han logrado, solo tenemos que seguir su receta. Solamente con una intervención no se soluciona nada", reclamaba el especialista ante Redacción Médica.

