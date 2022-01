"Se está avanzando" en las negociaciones entre Iglesia y Estado sobre inmatriculaciones

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que "se está avanzando" en la comisión formada por la Iglesia católica y el Gobierno de España para abordar el tema de los bienes inmatriculados por la Iglesia, y espera tener resultados "lo antes posible".

"En la comisión Iglesia-Estado en materia de bienes inmatriculados por la Iglesia, se está avanzando y, por tanto, ojalá tengamos resultados y los anunciemos lo antes posible", ha indicado Bolaños este jueves 20 de enero en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, celebrado en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

El ministro de Presidencia no ha querido entrar en más detalles porque, según ha precisado, prefiere llevar las negociaciones "con mucha discreción". "Hasta aquí puedo leer", ha insistido.

"Los que me conocen, saben cómo me gusta llevar las negociaciones. Ione Belarra y María Jesús Montero se ríen porque alguna negociación hemos llevado mano a mano. Me gusta negociar con mucha discreción y anunciar los acuerdos cuando se producen", ha subrayado Bolaños.

Así se ha pronunciado al ser preguntado por la reunión que mantuvo el pasado martes 18 de enero con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella.

Según informaron la CEE y el Ministerio de la Presidencia, Omella y Bolaños repasaron la situación de las tres comisiones creadas respecto al régimen tributario, la Obra Pía de Roma y los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica que están abiertas entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal.

Así, la CEE señaló que se ha intensificado el trabajo en la referida a inmatriculaciones en la que revisan el listado presentado por el Gobierno de los bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015.

Según ambas instituciones, el encuentro se celebró en un clima de cordialidad y los trabajos continuarán conjuntamente en las próximas semanas.

Entre otro temas, Omella y Bolaños también abordaron los casos de abusos. El cardenal explicó al ministro el "camino" que la Iglesia española ya está realizando en comunión con la Santa Sede ante los casos de abusos a menores, según informó la CEE. Por su parte, Bolaños trasladó al purpurado la preocupación del Gobierno por que todos los casos se aclaren y se resuelvan lo antes posible.

Omella explicó el pasado viernes en Roma, en el marco de su visita 'ad limina' y tras reunirse con el Papa, que "todas las diócesis" van respondiendo a los casos de abusos, al tiempo que rechazó crear una comisión independiente para investigarlos porque los instrumentos actuales de la Iglesia católica "son suficientes".

Según precisó, han enviado a todas ellas y a los religiosos el informe que el diario 'El País' entregó al Papa Francisco y aseguró que esta vía había recibido el visto bueno del Vaticano.

También trataron la cuestión sobre la protección social a los colectivos más vulnerables, especialmente en la vivienda. Según Presidencia, Omella trasladó al Ejecutivo el reconocimiento y la importancia de las medidas del escudo social implantadas durante la pandemia.

Además, Omella expresó su preocupación por la implantación de la ley de Educación y su desarrollo en el ámbito de las comunidades autónomas.