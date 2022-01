Los estudiantes sin permiso de residencia podrán pedir el bono joven de alquiler

Los estudiantes sin permiso de residencia en España podrán acceder también al bono joven de alquiler que ha aprobado este martes el Gobierno para los jóvenes de entre 18 y 35 años que ganen menos de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) (24.318 euros).



"Se ha incorporado esa figura de estudiantes que vienen de otras latitudes a pasar por ejemplo un año en España y no es necesario siquiera que tengan permiso de residencia, sino que acrediten que la estancia es por circunstancias estudiantiles o necesidades de trabajo", han señalado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).



Además, en la próxima conferencia sectorial el ministerio propondrá a las comunidades autónomas un acuerdo para que los jóvenes que ya tienen el bono y que se vean obligados a cambiar de región de residencia por motivos de trabajo lo puedan seguir percibiendo con el fin de facilitar la movilidad laboral.



A falta de que se publique este miércoles el real decreto que regula el bono joven de alquiler y el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-25, desde el Mitma señalan que tanto uno como otro establecen ayudas de hasta 300 euros por alquiler de habitación.



El bono joven es una ayuda de 250 euros mensuales por dos años para alquileres que no superen los 600 euros, aunque en algunas ocasiones el límite puede ser hasta 900.



Además del requisito de ganar menos de tres veces el Iprem, para solicitarlo es imprescindible presentar contrato de arrendamiento y de trabajo.



NO HABRÁ MOVIMIENTO INFLACIONISTA



El Ministerio de Transportes rechaza que la nueva ayuda pueda repercutir en un aumento del precio de los alquileres, como ha pronosticado, entre otros, el portal inmobiliario Idealista.



"Las comunidades van a ir comprobando que los contratos están firmados el 1 de enero o posterioremene y no tiene por qué haber ningún movimiento inflacionista, a no ser que alguien quiera cometer una irregularidad", señalan.



VIVIENDAS DIGNAS PARA TEMPOREROS



Fuentes del Mitma aseguran también que el plan de vivienda 2022-25 permitirá la construcción, en colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos, de "viviendas dignas para los temporeros", a través del programa que subvenciona a las empresas que fomenten los alojamientos temporales de tipo "cohousing".



Se trata de subvenciones de hasta el 50 %, con un máximo de 50.400 euros por alojamiento o vivienda.



"Se va a proveer esas viviendas de servicios comunes para el uso de estas personas durante el trabajo de temporada que estén realizando aquí; una novedad muy importante teniendo en cuenta que muchas de estas personas, cuando vienen a trabajar, viven en infraviviendas y en condiciones no aceptables", apuntan las fuentes.



345 MILLONES PARA EL PLAN ESTATAL ESTE AÑO



El plan estatal de vivienda tiene una dotación este año de 345 millones de euros y de 1.717 millones hasta 2025 y de sus trece programas, cinco se consideran prioritarios, el primero de ellos, el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.



También, el programa de ayuda a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida, el de incremento del parque publico de viviendas, el de puesta a disposición de viviendas de la Sareb y de entidades públicas para su alquiler como vivienda social y el de fomento de la puesta a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas para su alquiler como vivienda asequible o social.

TE RECOMENDAMOS