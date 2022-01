La policía irlandesa descarta que un cráneo hallado en la costa sea de Anglés

La policía irlandesa ha descartado que un cráneo hallado en la costa de ese país en 2006 sea el del prófugo español y principal sospechoso del triple crimen de Alcàsser, Antonio Anglés, según ha informado el criminólogo y presidente de la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen, Félix Ríos, que ejerce una de las acusaciones populares en esta causa.



En declaraciones a EFE, Ríos ha explicado que esta notificación por parte de la policía irlandesa se ha producido directamente a Laxshmi, puesto que en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, el órgano que dirige la investigación sobre el paradero de Anglés, no se ha tramitado ninguna diligencia en relación a este hallazgo.



El cráneo en cuestión fue hallado en las costas de Lambay, una pequeña isla frente a Dublín, que era el destino del carguero City of Plymouth, donde supuestamente se perdió el rastro a Anglés.



Si bien hace algunos meses que esta misma acusación popular había concluido que las características antropológicas del cráneo ya descartaban que fuese del prófugo español, ahora indican que estas evidencias se han tornado irrefutables, al haberse descartado también por el análisis del ADN.



Un reciente informe pericial presentado al juzgado por los criminólogos de la Asociación Laxshmi traza con detalle la huida de Anglés entre el 27 de enero de 1993 desde su domicilio, su paso por varias localidades de la provincia de Valencia y Castilla-La Mancha y su llegada a Lisboa, donde embarcó en el mercante City of Plymouth rumbo a Dublín.



Entre las partes personadas en la causa es generalizada la impresión de que las pesquisas de la policía irlandesa respecto a la tripulación de aquel buque no fueron del todo rigurosas, y las fuentes del caso consultadas por EFE concluyen sin dudarlo que el polizón que descubrieron y encerraron en un camarote era Anglés; básicamente, porque su imagen fue reconocida por los marineros.



Consideran, también, que contó con la ayuda de alguien para saltar del barco y llegar a las costas irlandesas, y que podría seguir vivo.

