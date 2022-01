El PPCV insta a Oltra a "asumir su responsabilidad" en los casos de abusos a menores

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP) y vicesecretaria de Política Social del PPCV, Elena Bastidas, ha instado a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a "asumir su responsabilidad en los casos de abusos a menores en la Comunitat" y le ha exigido que "deje de poner excusas".

Para Bastidas, "escuchar a la vicepresidenta afirmar a estas alturas que pecó de ingenua en los abusos sexuales a menores es un insulto a la inteligencia que ya no cuela".

"Todos recordamos todo lo que dijo cuando en 2017 cerró ilegalmente el centro de Segorbe acusando falsamente a un educador y, sin embargo, lo que dice ahora que no había directrices en el sistema cuando el caso de su exmarido", ha afirmado Bastidas en un comunicado.

Para la diputada del PPCV, "es evidente que Oltra no solo miró hacia otra parte, sino que incluso su Conselleria intentó ocultarlo". "No lo dice el PP, lo dicen los tribunales que han condenado a su exmarido a cinco años y que han abierto una investigación por el sospechoso papel de la Conselleria", ha asegurado.

"Ingenuidad es pensar que Oltra acude a Les Corts el martes a dar explicaciones de manera voluntaria o que tras siete gobernando no tiene ninguna responsabilidad de todo lo que está sucediendo", ha considerado.

"Oltra siempre ha ido detrás de los acontecimientos, como con los contagios en las residencias de mayores. No adopta soluciones y se le paga por prevenir y solucionar los problemas antes, no esperar a que sucedan", ha apostillado, al tiempo que le ha reprochado que "siempre hace justo lo contrario de lo que dice, haciéndose ella la víctima inocente cuando las víctimas reales son los menores que padecen abusos sexuales en esta Comunitat ante la pasividad de una Conselleria que lo niega todo, no adopta medidas y ni siquiera acepta investigar lo sucedido".

Por último, ha pedido a Oltra que "se olvide por una vez de la política y sus ambiciosas proyecciones personalistas y se ocupe de los menores que sufren abusos en la Comunitat y que están bajo sus competencias".