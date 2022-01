La Iglesia española rechaza una comisión independiente para investigar los abusos sexuales

El cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, expresó hoy su deseo de esclarecer los abusos en España pero negó "de momento" recurrir a una comisión independiente, explicó en rueda de prensa tras reunirse con el papa en Roma.



"Ante el tema de los abusos todos sentimos el gran dolor de ese hecho en medio de la sociedad y el deseo en todo momento de nuestra cercanía, de todos los obispos, que hemos establecido unas comisiones en cada diócesis, para recoger las denuncias, acompañar a esas personas que se sienten heridas y evitar que en el futuro esas cosas puedan volver a suceder", dijo el también arzobispo de Barcelona.



Omella, que encabezó el viaje "ad limina" del segundo grupo de obispos españoles al Vaticano, se refirió así a la investigación del diario español El País, que recoge 251 casos de abusos en distintas diócesis y que ha terminado en la atención del pontífice.



El presidente de los obispos españoles explicó que el informe ha sido remitido a todas las diócesis del país y a los religiosos, porque hay supuestos abusos cometidos en colegios, y que "van respondiendo poquito a poco" pero también pidió datos al diario.



"Todas las diócesis van respondiendo poquito a poco. Han contestado a El País pidiéndole que mande datos porque en algunos no hay datos. (Si) ha habido una acusación de un sacerdote o un religioso, digan de quién se trata y nosotros investigamos", indicó.



En cualquier caso Omella rechazó seguir el ejemplo de otros países como Portugal, cuya Iglesia ha encargado la investigación de los abusos a una comisión independiente, y defendió la estrategia de que sea cada diócesis la que se encargue de estudiar denuncias.



Y aseguró que cuenta con el apoyo del papa y de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.



"Nos parece el tratamiento más cercano a las personas, porque es complicado ir a Madrid y es más fácil en el lugar poder llevar esa investigación y ese acompañamiento de las personas. Tenemos que poner todos los medios y lo tenemos claro", afirmó.



En este sentido, preguntado por la posibilidad de implantar esa comisión, respondió: "De momento no porque como ya está en cada sitio, multiplicar entes sin necesidad yo creo que no es necesario".



"Portugal hace lo que cree conveniente, como Francia, Alemania o Italia... nosotros estamos en contacto con la Santa Sede con sus protocolos y les ha parecido bien. Si hay alguna dificultad pues ya lo iremos viendo sobre la marcha", zanjó.



El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, acusó durante la rueda de prensa al periódico de "denunciar sin dar datos", visiblemente irritado.



En el encuentro de los obispos españoles -catalanes y valencianos- con el papa salieron temas sobre la situación política o social en España "a un nivel general", como el fenómeno migratorio y el "saber acoger e integrar a todos los inmigrantes", relató Omella.



Pero también se habló de la situación en Cataluña y de la necesidad de atajar la "polarización política".



"Nuestro deber fundamental (como iglesia) es hacer presente el Evangelio en nuestros ambientes, diócesis y sociedad y debemos evitar toda ideología que pueda conllevar una polarización", dijo el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.



Y agregó: "Debemos evitar toda ideología que pueda conllevar una polarización. La polarización política está y tenemos que curar estas heridas".

