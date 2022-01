La Fiscalía descarta que el contrato de Neurona con Podemos fuese simulado

La Fiscalía Provincial de Madrid ha concluido que "de las diligencias practicadas no resulta indiciariamente acreditado la existencia de un contrato simulado" entre la consultora Neurona y Podemos para las elecciones generales de abril de 2019.

Así lo ha indicado la fiscal Lorena Álvarez en un informe de 3 de enero, adelantado por El País y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se pronuncia sobre los recursos del partido, de su tesorero y de su secretario de comunicación contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid de llevar a cabo una pericial para determinar el coste de los trabajos realizados por Neurona.

La fiscal ha asegurado que la diligencia ordenada por el juez Juan José Escalonilla es "lógica" y "conforme a derecho" y respalda que ésta se practique para "agotar la investigación", aunque ha indicado que Podemos "puede contratar con los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste".

La formación liderada por Ione Belarra había pedido que se archivara la investigación sin esperar al informe pericial encargado por el magistrado. Insistía en que tras dar "un simple vistazo a varias fuentes públicas y a los datos de los informes del Tribunal de Cuentas" quedaba en evidencia que "en absoluto parece irrazonable el precio pactado con Neurona".

Con este nuevo escrito, la Fiscalía se ha mostrado en contra de la tesis principal del juez Escalonilla, que analiza un contrato de 363.000 euros firmado por Neurona y Podemos. El titular del Juzgado sospecha que se trata de una simulación que "no obedeció a prestación de servicio alguno" y que tenía como finalidad "desviar el dinero pagado" a la sociedad mexicana Creative Advice Interactive.

REPASO A LA CAUSA

La representante del Ministerio Público ha hecho un repaso en 27 folios de todas las diligencias llevadas a cabo en el marco de la investigación. Ha incluido las declaraciones de testigos e investigados, así como los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

En el caso de uno de los informes técnicos sobre los vídeos aportados por Podemos, la Fiscalía ha concluido que de las 709 imágenes, 304 vídeos y 69 documentos, "la mayoría de archivos habían sido creados entre los meses de marzo y abril de 2019", justo antes de las elecciones generales.

"Resulta que los vídeos se crearon y modificaron durante la campaña y se identifica a las personas que crearon los vídeos que (...) son trabajadores de Neurona", ha señalado la fiscal.

Sobre un segundo informe técnico, ha precisado que "mucha de la documentación no tiene logotipo", que "las personas identificadas como los generadores de información no son de Neurona sino de Podemos" y que "no se corresponden las fechas".

Asimismo, la Fiscalía ha destacado que Neurona envió trabajadores a España para prestar su servicio. Se ha basado en las declaraciones de varios testigos y en uno de los informes encargados por el juez.

MONEDERO "NO MEDIÓ" ENTRE NEURONA Y PODEMOS

Sobre la actuación de Juan Carlos Monedero, la Fiscalía ha asegurado que "es cierto que puede que lo hiciera mal", pero ha insistido en que "todo lo que tiene que constar está y es real".

Monedero figura como investigado en el 'caso Neurona' por una factura emitida el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia" por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros de Neurona Consulting.

Tanto el juez como la UDEF creen que se trata de una factura falsa que encubriría una comisión que el cofundador del partido habría recibido por su supuesta intermediación para que Podemos contratara a la filial española de Neurona Consulting --Neurona Comunidad-- para las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019.

En su declaración del 15 de marzo, Monedero negó que la factura en cuestión fuera falsa y atribuyó los errores que contenía a que no es un experto en hacer facturas.

La fiscal ha concluido que el politólogo "no medió entre Neurona y Podemos para el contrato" y que "no presentó" a la consultora al secretario de comunicación del partido.