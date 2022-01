Pablo Iglesias acusa a Sánchez de creerse el bulo del tema Garzón: “Esto es gravísimo”

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha manifestado esta noche que la opinión expresada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la polémica del ministro Garzón en relación a las macrogranjas españolas son "un error muy grave" que "le va a pesar".



En la habitual tertulia en la que participa los lunes por la noche en "Hora 25", de la Cadena Ser, Iglesias ha asegurado de la polémica que se trata en realidad de "un bulo encargado por los propietarios de las macrogranjas a una revista cárnica financiada por estas, que le atribuyen a Garzón palabras que nunca dijo, una notifica falsa replicada por el PP y por Vox, y por todos los medios de comunicación, creando una polémica artificial".



"Y llega hasta el punto de que el presidente del Gobierno se lo tiene que tragar y golpear a un ministro. Esto es gravísimo", ha afirmado Iglesias, según sus declaraciones publicadas en la web de la Ser y recogidas por EFE.



La polémica provocada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas españolas ha desencadenado el primer choque del año entre los socios del Gobierno.



En una entrevista también este lunes en la SER, Sánchez ha lamentado "muchísimo" la polémica suscitada por esas declaraciones por entender que no se corresponden con la realidad del sector, ya que produce una carne "de extraordinaria calidad", ni con el trabajo que hace día a día el Ejecutivo.



Según Pablo Iglesias, "no hay ningún debate en el Gobierno y casi que diría que en ninguna parte porque lo que ha dicho Garzón es impecable; a las macrogranjas nadie las defiende en España, ni el PP se atreve a defenderlas: se maltrata animales y se produce carne de mala calidad: esto lo sabe todo el mundo".



El exvicepresidente ha sostenido que Sánchez "se ha hecho eco de una noticia falsa" porque sus asesores le han aconsejado que "se tenía que pronunciar contra Garzón, porque si no se diría que está en contra de la industria cárnica".



"¿Se imaginan ustedes que alguien de Unidas Podemos dijera:'no estoy conforme con que Pedro Sánchez copiara su tesis'?; pues esto no iba a pasar, porque sabemos que es mentira y que Sánchez no copió nada, hizo su tesis como cualquier doctor", ha dicho.



Por ello, Iglesias ha subrayado que es "mentira" e "indecente utilizar la mentira para hacer política".



"En las coaliciones puede haber codazos, pero es indecente que se utilice un bulo para golpear a un socio, aunque haya diferencias", ha subrayado Pablo Iglesias.



Por ello, ha concluido: "Es un error muy grave y al presidente le va a pesar".

