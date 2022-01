Egea arropa a Ayuso y culpa a sus adversarios de intentar dividirles

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha arropado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que el PP es un partido unido y cohesionado pese a que sus adversarios busquen enfrentamientos.



Pese a que no coincidían en público desde hace meses, tras la pugna por el control del PP madrileño, García Egea y Díaz Ayuso han llegado juntos al desayuno informativo que la presidenta madrileña protagoniza en un hotel madrileño, en el que ha sido presentada por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León que aspira a su reelección.



García Egea ha excusado la ausencia del líder del PP, Pablo Casado, que este lunes se somete a un test para comprobar si ha superado su infección por coronavirus y ha dicho a sus adversarios que pierdan toda esperanza: los candidatos del PP son del PP.



Según el número dos del PP, a muchos partidos les gustaría tener a líderes como Díaz Ayuso o Fernández Mañueco y "en ese intento van a intentar durante todo este año buscar cualquier tipo de enfrentamiento entre distintas partes de un mismo partido unido y cohesionado como es el PP".



A "esos de Vox" y de otros partidos les ha dicho que si quieren a sus candidatos "se afilien al PP", que, ha recalcado, va a "ganar todas las elecciones que se convoquen a partir de este momento".



En ese sentido, ha restado importancia a la posibilidad de que los simpatizantes del PP prefieran a Díaz Ayuso frente a Casado, una hipótesis que enmarca en la "fábrica de liderazgos" en la que se ha convertido el PP.



Además, ha confrontado con Vox, al que ha acusado de no buscar solucionar los problemas de la gente sino "otra cosa".



Y tras apuntar que en la Comunidad de Madrid han pasado "por el aro" al aprobar los presupuestos pese a no haber logrado la derogación de las leyes LGTBI, se ha preguntado: "¿Acaso Vox está utilizando a todos los madrileños como rehenes para intentar enfrentar a personas del PP?".



García Egea ha aconsejado a Fernández Mañueco guiarse por sus principios a la hora de establecer pactos, los mismos principios que a su juicio se salta Vox, y a los españoles les ha dicho que si quieren las políticas del PP, voten al PP, que es el único que va a ganar elecciones.



Preguntado por el congreso del PP madrileño, ha recalcado su mensaje: "Entiendo que a los adversarios políticos les interesa que en el PP no haya la armonía necesaria para hacer frente a esos ataques que vienen tanto de la izquierda como desde la falsa derecha".

