La última decisión de Sánchez: pastillas contra la covid para hacer frente a la sexta ola

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el Ejecutivo va a regular el precio de los test de antígenos y ha anunciado la compra, este mes de enero, de 344.000 pastillas contra la covid-19 fabricadas por Pfizer para hacer frente a esta sexta ola de la pandemia.



"El debate que teníamos antes o durante estas Navidades ha sido, sobre todo, sobre la oferta de estos test; hubo un aumento exponencial de demanda pero no de oferta. Este tema ya está resuelto; ahora nos meteremos con el control del precio del test de antígenos", ha comentado en una entrevista en la Ser.



Además, ha anunciado que el Gobierno va a comprar este mes 344.000 antivirales orales de covid fabricados por Pfizer que "reducen en un 88 por ciento la posibilidad de hospitalización de los enfermos más vulnerables".



Sánchez, que ha agradecido la "cooperación institucional de las administraciones" en la lucha contra la pandemia, ha informado de que convocará una nueva Conferencia de Presidentes autonómicos "online" en enero y confía en celebrar posteriormente una reunión presencial en febrero en la isla de La Palma.



Para hacer frente a esta sexta ola de la pandemia, sigue confiando en la vacunación y en medidas de autoprotección como la mascarilla, y por ello asegura que las condiciones para la vuelta al colegio este lunes tras las vacaciones de Navidad son "seguras".



"Hay que tener confianza en el trabajo de los técnicos, de las consejerías, de los gobiernos autonómicos... y en una vacunación ampliamente respaldada por los niños", ha manifestado el jefe del Ejecutivo, que ha recordado que el objetivo es que el 7 de febrero el 70 % de los niños tengan la primera dosis y en la semana del 18 de abril el 70 % cuenten con la pauta completa.



Sánchez ha augurado que este mes de enero habrá un pico en los contagios por la alta transmisión de la variante ómicron y después empezará a bajar la curva.



Sobre la posibilidad de implantar medidas para obligar a vacunarse a las personas que aún no lo han hecho, ha respondido que es un debate "pertinente para otras partes de Europa" pero no en España, donde el 90 % de la población tiene la pauta completa y basta, en su opinión, con una actitud pedagógica para incentivar.

