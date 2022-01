La sexta ola sigue dar tregua: más de 120.000 nuevos contagios de covid

La sexta ola de la pandemia sigue sin dar tregua en el fin de semana previo a la vuelta de los estudiantes las aulas, que termina con al menos 120.000 nuevos contagios, según los datos de varias comunidades autónomas, debido a la imparable transmisión de la variante ómicron, que ha causado también un aumento de la presión hospitalaria.



A la espera de los datos oficiales sobre la evolución de la pandemia que el Ministerio de Sanidad ofrecerá este lunes, durante el fin de semana algunas comunidades (entre las que encuentran Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana o Navarra) han confirmado unos 120.000 nuevos positivos, de los que 90.000 fueron notificados el sábado.



Será, por tanto, a partir de mañana cuando se empiece a conocer el impacto que las reuniones y la movilidad durante las navidades han tenido en la propagación del virus en la sexta ola, que aun no ha tocado techo, y a la que tanto Sanidad como los expertos auguran todavía "unos días" para alcanzar su pico máximo.



Según los últimos datos del pasado viernes, desde el inicio de la pandemia se han contagiado más de 7 millones de personas en España, de los que 1,2 lo han sido en los últimas dos semanas.



Habrá que esperar también al lunes para conocer cuántos alumnos se encuentran sin profesor en sus aulas debido a las bajas provocadas por el virus.

El regreso a las aulas será presencial y se realiza con el compromiso de las administraciones de no bajar la guardia y cumplir estrictamente el protocolo de medidas aprobado al inicio del curso escolar, con la novedad de que las mascarillas también habrán de utilizarse en el exterior, una obligación que se mantendrá mientras continúe la actual situación de alta transmisión.



En la lista de novedades también destacan las cuarentenas menos rígidas, ya que la Comisión de Salud Pública (integrada por Sanidad y comunidades) ha recomendado cuarentena para todo un aula siempre que se den al menos 5 casos de covid, o estén afectados al menos el 20 % de los alumnos, en un periodo igual o inferior a siete días.



La recomendación también incluye que si son cuatro casos o menos del 20 %, se considerarían casos esporádicos y no haría falta cuarentena.



Se trata de recomendaciones que las comunidades irán adaptando, como ha sucedido en Cataluña, que hoy ha anunciado que los alumnos de primaria y secundaria inmunizados -con pauta completa de vacunación o por haber pasado la covid en los últimos tres meses- no tendrán que hacer cuarentena aunque en sus clases haya al menoscinco contagios o el 20 % de los compañeros y solo la harán los no inmunizados.



Hasta el viernes un 32,1 % de los 3.349.276 niños de entre 5 y 12 años ya habían recibido la primera dosis de la vacuna, que se les comenzó a administrar el 15 de diciembre, así como un 86,8 % de los jóvenes de entre 12 y 19 tenían la pauta completa.



Respecto a la evolución de la pandemia, Aragón ha notificado hoy 4.862 nuevos casos correspondientes al sábado, 47 menos que el viernes pero 2.193 más que en Año Nuevo y ningún fallecido.



En Baleares han sido 3.219 los nuevos casos confirmados en una jornada sin fallecidos por la enfermedad, mientras que en las UCI hay 78 pacientes con el virus, uno más que la víspera, por lo que la presión en estas unidades asciende al 22,87 %.



También ha subido en 13 personas, hasta un total de 188, las hospitalizaciones por covid en Cantabria, que registra 944 nuevos contagios -prácticamente un millar menos que el día anterior- y suma un fallecimiento, el de un hombre de 94 años que estaba vacunado.



Cataluña ha notificado 13.849 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, frente a más de 31.000 ayer, en las que no se ha notificado ningún fallecido (79 la víspera), se ha estabilizado el número de ingresos en las UCI y ha proseguido el descenso de la velocidad de transmisión del virus.



Hay 2.118 personas ingresadas con covid en los hospitales catalanes, 141 más que ayer, y los enfermos graves en las UCI son 500, sólo uno más que la víspera.



La Comunidad de Madrid ha registrado 7.996 nuevos contagios frente a los 16.744 del sábado, y 29 fallecidos frente a los 36 de ayer, mientras la presión hospitalaria ha subido con 2.727 pacientes en planta (200 menos) y 297 en UCI, 9 más que el día anterior.



Del total de nuevos positivos en la comunidad madrileña, 3.967 corresponden a las últimas 24 horas, según el último informe de la Consejería de Sanidad, que da cuenta de una bajada de los contagios, que podría ser debida al efecto fin de semana, cuando se realizan menos pruebas diagnósticas.



En Galicia, los nuevos contagios detectados en las últimas horas suman 5.585, 2.028 más que en el día anterior, lo que se debe, principalmente, a que desde el viernes ya se registran los positivos por test de autodiagnóstico.



Aunque la situación en los hospitales sigue contenida, se constata una subida en la presión hospitalaria, con 449 personas ingresadas, 40 más, de las que 55 permanecen en UCI (cuatro más).



Extremadura ha registrado las últimas 24 horas 1.963 positivos, lo que supone 1.460 menos que la jornada de este sábado, según los datos que ha dado a conocer este domingo Salud Pública.



Navarra ha registrado tres fallecidos en las últimas horas, con un nuevo descenso en los nuevos casos diarios, que descienden hasta los 2.021, en consonancia con la tendencia de realizar menor número de pruebas de detección en los fines de semana y días festivos.



Ayer ingresaron en los hospitales 25 pacientes por covid, cinco de ellos en las UCI, con lo que la cifra total de hospitalizados asciende a 227 personas, frente a los 221 del viernes.