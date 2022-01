Borràs dice que la vuelta de Puigdemont deberá ser "una oportunidad" para la independencia

La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, ha defendido que una eventual vuelta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a España "tiene que poder ser una oportunidad para culminar la independencia".

Así lo ha dicho en una entrevista en el diario 'El Nacional' publicada este domingo y recogida por Europa Press, en la que ha defendido que su vuelta permitirá ver "hasta dónde llega la autarquía española también desde un punto de vista democrático".

Preguntada por si el Govern de Pere Aragonès está en crisis, ha respondido que los gobiernos de coalición pueden experimentar tensiones aunque "es cierto que ha habido turbulencias estos primeros meses" de legislatura.

Sin embargo, ha recordado la mayoría independentista del 52% en el Parlament y ha dicho que espera que el Govern responda a sus electores y "que esta legislatura pueda acabar materializándose como la de la mayoría absoluta más importante independentista que ha conocido el país".

MESA DE DIÁLOGO

Sobre la mesa de diálogo entre Govern y Gobierno central, ha dicho que esta no tiene ni orden del día ni voluntad de avanzar sobre la independencia, y ha añadido: "En la mesa de diálogo no puedo creer porque la he visto nacer".

Para Borràs, cuanto más se posponga "el momento del embate", más ganan aquellos que no son partidarios de la independencia, y ha pedido no fiar los avances de la independencia a ese encuentro entre Ejecutivos.

Preguntada por la investigación que tiene abierta por su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha defendido su "inocencia" y que ninguna de sus actuaciones al frente de la institución fue, según ella, susceptible de considerarse delito.