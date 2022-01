Vuelta a clase: cero relax, cuarentenas menos rígidas y miedo a las bajas

El retorno este lunes a las clases de forma presencial en todas las etapas y niveles se hará bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, el temor a que se disparen las bajas laborales de los profesores por la alta transmisión de ómicron y la recomendación de suavizar cuarentenas.



A partir del lunes se irán conociendo las cifras de bajas de profesores por la nueva variante del coronavirus, la más contagiosa hasta la fecha, y varias comunidades ya han anunciado medidas para hacer frente a una rápida sustitución de profesionales contagiados.



Tras la decisión unánime de Gobierno y comunidades autónomas de retomar las clases presenciales, el compromiso es no bajar la guardia y cumplir estrictamente el protocolo de medidas aprobado al inicio del curso escolar, con la novedad de que las mascarillas también habrán de utilizarse en el exterior, una obligación que se mantendrá mientras continúe la actual situación de alta transmisión.



SANIDAD Y COMUNIDADES ACUERDAN RELAJAR LAS CUARENTENAS



Una de las principales novedades introducidas es aplicar cuarentenas más laxas en los centros educativos, un asunto sobre el que se pronunció este viernes pasado la Comisión de Salud Pública.



Hasta ahora, los alumnos completamente vacunados que eran contacto estrecho de un positivo estaban exentos de hacer la cuarentena, y los que no lo estaban debían respetar un periodo de siete días.



La nueva decisión de la Comisión de Salud Pública (Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas) determina recomendar cuarentena para todo un aula siempre que se den al menos 5 casos de covid, o estén afectados al menos el 20 % de los alumnos, en un periodo igual o inferior a 7 días.



La recomendación también incluye que en caso de que sean 4 casos o menos del 20 %, se considerarían casos esporádicos y no haría falta cuarentena.



Esta medida busca garantizar y fomentar lo máximo posible la presencialidad en todos los niveles educativos, reforzando el cumplimiento de las medidas de prevención.



Este cambio, según Sanidad, se adapta a la situación pandémica actual, refleja el importante avance de la vacunación en todos los grupos de edad "y tiene en cuenta que los entornos escolares han demostrado a lo largo de la pandemia ser entornos seguros en cuanto a la transmisión del virus".



Regiones como Madrid y Andalucía ya avanzaron la semana anterior que eran partidarias de suavizar las cuarentenas en las aulas. Así, los alumnos madrileños de hasta 12 años que hayan sido contacto estrecho de un positivo no tendrán que guardar cuarentena a partir del lunes, sea cual sea su situación vacunal.



MUCHAS COMUNIDADES HAN ACTUALIZADO PROTOCOLOS E INCLUIDO MATICES



Ante el inminente comienzo de las clases, muchas comunidades han actualizado sus protocolos, incorporan pequeñas novedades respecto a lo que se venía haciendo y recuerdan reforzar medidas que no son nuevas como la recomendación de tomar la temperatura en casa a los alumnos, limitar el acceso a las instalaciones escolares del personal no docente y la importancia de la ventilación cruzada.



Por ejemplo, en Euskadi uno de los cambios se refiere a los grupos burbujas en Primaria ya que vuelven a limitarse al aula después de que el pasado octubre se abriera la posibilidad de que estos pudieran interactuar en el exterior con alumnado de distintas clases de un mismo curso.



En Baleares, aparte de mantenerse y aplicar con rigor las medidas conocidas, se ha pedido más coherencia entre los protocolos dentro del colegio y fuera, en alusión a una cierta relajación en reuniones sociales y fiestas fuera del colegio.



Además de plantear aumentar la distancias en las aulas de la ESO, de 1,2 a 1,5 metros, la Conselleria de Educación pide a las familias que se comprometan a no llevar a la escuela a los niños con síntomas y prohíbe las actividades extraescolares con pernoctación.



El archipiélago canario también ha apostado por el cumplimiento escrupuloso del protocolo anticovid, por seguir promoviendo la vacunación del alumnado y que las familias no lleven a sus hijos a clase si observan síntomas compatibles con el virus.



En Asturias, los centros también deberán reforzar las medidas de seguridad y la mascarilla será obligatoria en interiores y exteriores (hasta ahora se permitía prescindir de ella en el patio si se mantenía la distancia). También contempla la suspensión, hasta el 8 de abril, de las actividades complementarias y extraescolares que impliquen pernoctar.



El protocolo del Principado recoge la obligatoriedad de que cada unidad cuente con un medidor de C02 y la recomendación de que las reuniones de profesores y las grupales con las familias sean telemáticas, siempre que sea posible.



En Aragón, el departamento de Educación ha decidido implementar algunas medidas extraordinarias, la primera de ellas relacionada con la sustitución del profesorado que tenga que cogerse la baja por ser positivo y en cuyo caso se procederá a su inmediata suplencia.



Además se reducirán al mínimo las reuniones entre familias y tutores en las instalaciones del centro, con la recomendación de que estas tutorías se hagan de forma telemática, al igual que los encuentros entre docentes.

