Darias: Los mayores sin vacuna "tienen un 20 por ciento más de posibilidades de fallecer"

Las personas de 60 a 79 años no vacunadas frente al coronavirus tienen 20 veces más probabilidades de fallecer que las inmunizadas, según el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad.



Así lo ha expuesto este sábado la ministra del ramo, Carolina Darias, en una visita al punto de vacunación habilitado por el Servicio Extremeño de Salud (SES) en el Recinto Ferial "El Berrocal" de Plasencia (Cáceres).



Según el informe del CCAES, las personas no vacunadas de entre 60 y 79 años tienen 16 veces más de probabilidades de ingresar en un hospital y las vacunadas 30 veces menos de posibilidades de entrar en una unidad de cuidados intensivos (UCI), ha informado la ministra, que ha estado acompañada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



"Los datos son contundentes", ha subrayado Darias, que ha animado a la población a vacunarse, especialmente con la dosis de refuerzo, ya que la inmunización ha supuesto un "punto de inflexión" en la lucha contra la pandemia.



La ministra ha destacado que España es una referente a nivel mundial en vacunación, ya que nueve de cada diez personas tienen la pauta completa.



En este proceso, ha reconocido el papel de los sanitarios, la respuesta de los ciudadanos, las compras centralizadas que ha hecho la Unión Europa, el liderazgo del Gobierno de España y especialmente la labor de las comunidades autónomas.



Sobre la letalidad que ha provocado el coronavirus, unas 90.000 personas según datos del Ministerio de Sanidad, ha lamentado los fallecimientos y ha señalado que han ido descendiendo gracias a la vacunación.



Por ello, ha hecho hincapié en las diferencias en cuanto a la gravedad de la enfermedad entre los vacunados y no vacunados.



Darias ha defendido las decisiones que se vienen tomando en cuanto a las cuarentenas, fruto del asesoramiento de los expertos y de los trabajos de la ponencia y la comisión de salud pública, y en cogobernanza con las comunidades autónomas.



Las cuarentenas se han ido flexibilizando en función situación de la pandemia y el conocimiento de la nueva variante ómicron, ha dicho la ministra a preguntas sobre los aislamientos en las aulas.



Con los mismos argumentos, ya que la decisión ha sido adoptada a propuesta de los expertos, ha defendido la medida de que las personas que hayan pasado la covid-19 reciban la dosis de refuerzo cuatro semanas después del diagnóstico, y ha confirmado el plazo establecido.

