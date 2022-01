El PP inicia una "ofensiva nacional" con mociones para pedir el cese de Garzón

El PP ha anunciado que presentará mociones en comunidades, ayuntamientos y diputaciones de toda España para pedir el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en "una ofensiva nacional" en defensa de la ganadería y de la industria cárnica del país.



Así lo ha anunciado este jueves Mila Marcos, diputada y portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Congreso, tras la polémica abierta por la entrevista en el diario británico The Guardian, en la que Garzón aseguró que las macro-granjas españolas "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados".



Marcos, que ha asegurado que el PP es un "partido del campo", que siempre ha defendido la agricultura y la ganadería del país, quiere también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclare "la falsedad que ha difundido este señor a nivel internacional" y le ha pedido que "si no lo cesa, lo haga dimitir".



Para la diputada popular es "llamativamente triste" que el PP tenga que "defender a los ganaderos de su propio Gobierno", por lo que ha exigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "dé la cara" como responsable de calidad y de los controles de seguridad alimentaria y explique con "datos oficiales la falsedad de Garzón".



El PP ha anunciado que con su iniciativa pretende defender a todos los profesionales afectados por la "injuria" y, mediante las mociones, conocer si otros partidos apoyan a la ganadería y al medio rural en gobiernos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones.



En una entrevista con la SER, Garzón ratificó el miércoles sus críticas a la ganadería intensiva, y aseguró que sus manifestaciones, que tachó de "impecables", no fueron "a título personal" como aseguraron algunos ministros socialistas, sino "por supuesto" como titular de Consumo.



A juicio del responsable de Consumo, la carne producida en granjas industriales no tiene la misma calidad que la de la ganadería extensiva y tradicional, con independencia del país de origen.

TE RECOMENDAMOS