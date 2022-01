Garzón, en 'The Guardian': "España exporta carne de mala calidad de animales maltratados"

Cargando el reproductor....

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha indignado al sector cárnico al afirmar en una entrevista al diario británico The Guardian que "encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000 ó 10.000 animales. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de mala calidad de esos animales maltratados". En dicha entrevista, publicada el pasado día 26 de diciembre, el ministro se apoya en un informe publicado recientemente por activistas medioambientales en el que señalan que 20 empresas cárnicas mundiales emiten más GEIs que Alemania, Francia o Gran Bretaña. Sin embargo, como recoge C de Comunicación Cárnica, el portal especializado en el sector, "en dicho informe no se publica dicha lista (por lo que no se puede saber si hay alguna española), pero cuando habla de las cárnicas que más contaminan se destaca el primer puesto de la brasileña JBS; y el segundo de la estadounidense Tyson Foods. A continuación, se cita, sin especificar orden, a Cargill, WH Group, BRF o Marfrig".

Más adelante, en la entrevista se habla de grandes productores de carne de vacuno y cerdo (sin especificar si forman parte de esa lista de 20 grandes emisores de GEIs), y "ahí se cita a una empresa española formada por cientos de pequeños ganaderos que, según ha expresado Garzón en varias ocasiones, es el modelo que defiende".

Otro asunto polémico tratado en la entrevista tiene que ver con las críticas recibidas por el ministro el pasado verano cuando afirmó "que la mayoría de ellas provenían de hombres que sentían que su masculinidad se vería afectada por no poder comer un trozo de carne o hacer un asado". Así, asegura que las mujeres recibieron mucho mejor su mensaje contra el consumo de carne.

Finalmente, se atribuye un apoyo total de la sociedad en su propuesta indicando al medio británico que “las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones de ecologistas, pediatras, médicos y nutricionistas salieron a defendernos hasta el final”. Y concluye “creo que eso nos ayudó a ganar el debate”.

A PATRONAL ESTUDIA ACCIONES LEGALES

La Asociación Empresarial Cárnica, Anafric, estudia emprender acciones legales contra el ministro. Anafric, asociación de ámbito nacional que defiende los intereses de las empresas ganaderas y cárnicas, considera que estas afirmaciones son "una infamia y una burla" y muestran "un absoluto desconocimiento del sector", por lo que va a pedir una reunión "al más alto nivel" para reivindicar su buen hacer y exigir una rectificación.



"Además, nos vamos a reservar el derecho a emprender acciones judiciales si no hay rectificación. Basta ya de soportar más injurias de este señor", afirma en un comunicado el presidente de la entidad, José Fríguls.



La entrevista al ministro se publicó hace unos días, pero es ahora cuando el sector ha reaccionado, tras avivarse la polémica después de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, haya criticado en Twitter el "nuevo" ataque infligido a los ganaderos desde el "Gobierno de España".



El ministro contestó a ese tuit asegurando que en la entrevista incidía en que la ganadería extensiva practicada en zonas como "Asturias, parte de Castilla y León, Andalucía y Extremadura" sí es sostenible medioambientalmente.



La patronal cárnica recuerda a Garzón que "la industria cárnica es el cuarto sector industrial en España" y representa una cifra de negocio de 27.000 millones de euros, más del 22 % de todo el sector alimentario español, lo que se traduce en el 2,4 % del PIB total español, según los datos de 2020.



Además, el empleo sectorial directo de las industrias cárnicas, que es de más de 100.000 trabajadores, representa el 24 % de la ocupación total de la industria alimentaria española.



Desde la organización agraria Asaja, han pedido al ministro, en un comunicado, que deje el cargo por sus "continuos ataques al campo español" y cree que son "inadmisibles" declaraciones como que "se exporta carne de mala calidad que proviene de animales maltratados".



En concreto, Garzón hace alusión a que las granjas de gran tamaño "contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados".



Para Asaja, es un "capítulo más" de la actitud de "sectarismo" del ministro y "no comprende cómo desde la Presidencia del Gobierno se puede mantener un Ministerio que está continuamente atacando a un importante sector".