Los universitarios consideran "insuficiente" el protocolo de vuelta a las clases

El estudiantado universitario ha reclamado este martes el refuerzo de los protocolos de seguridad y garantías para no poner en riesgo su salud a la hora de evaluarse y acudir a clase a partir del próximo lunes, y cree que el plan propuesto es "insuficiente".



El Ministerio de Universidades se reúne este martes con Sanidad, Educación y las comunidades para trazar una estrategia común de cara a la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad.



Sin embargo, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado consideran que el plan propuesto es "insuficiente", ya que a su entender no da ningún tipo de protección ni garantías al alumnado en el refuerzo de las medidas y la protección de sus derechos.



Preocupa especialmente a CREUP y CEUNE qué va a pasar con el estudiantado que esté confinado de cara al seguimiento de sus clases o la realización de sus exámenes, ya que no todas las niversidades contemplan en sus protocolos garantías para que no pierdan su derecho a evaluación o a continuar con la docencia.



En este sentido opinan imprescindible que se refuercen los protocolos de seguridad de las universidades, especialmente los relativos a la ventilación de las aulas, que "no puede depender de abrir las ventanas ante el descenso de las temperaturas".



Para ello, solicitan la inversión en ventilación forzada que permita mantener una temperatura adecuada en las aulas para una correcta docencia y evaluación del estudiantado.



La protesta llega tras dos años de medidas COVID no consultadas con la comunidad universitaria, y, en especial, con el estudiantado, "que ven como una vez más tienen que enfrentarse a la pérdida de derechos de examen o a condiciones inadecuadas ante la insuficiencia de los protocolos elaborados por parte de las autoridades universitarias", explican en un comunicado.



"Esto se suma a la falta de diálogo por parte del nuevo ministro de Universidades, que no ha consultado a la representación estudiantil antes de acudir a la reunión sectorial con los ministerios de Educación y Sanidad".



El estudiantado recrimina al Ministerio de Universidades, así como a las diferentes instituciones universitarias, no haber consultado su opinión de cara a establecer los posibles protocolos de vuelta a los campus.