Indignación en redes al condecorar a Iglesias y Màxim: creían que era una inocentada

Es lo que tiene el 28 de diciembre, que la lupa del Día de los Santos Inocentes está presente en los lectores sobre muchas noticias que se producen al día y que generan incredulidad. Pese a que el público está muy curtido y en estos tiempos que corren la capacidad de sorpresa es cada vez menor, una noticia que se produjo este martes, provocó la desconfianza entre numerosos lectores, que se pensaban que era una inocentada. Nada más lejos de la realidad.

La noticia en cuestión es que el Consejo de Ministros aprobó este martes conceder la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a 23 exministros del Gobierno de España, entre los que se encuentran el exvicepresidente segundo y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el extitular de Cultura y Deporte Màxim Huerta.

En opinión de muchos lectores e internautas, esto se trataba de una broma, pero no. Así, las reacciones de la gran mayoría de los comentarios eran de total incredulidad:

Inmaculada Arévalo Gahete comentó: "Espero que sea una inocentada", a lo que replicó María Luisa Ortega afirmando que "espero que sí, porque ya él de por sí fue una inocentada de muy mal gusto que nos dieron al nombrarlo ministro". Cristinia Ciria Giráldez afirmó que "seguro que lo es, aunque me espero cualquier cosa" mientras que Antonio Ruiz afirmaba que "no, no es una inocentada, me temo".

Daba igual, la gente seguía sin dar crédito "será una inocentada ¿no? Porque concedérselas a estos dos elementos no tiene perdón vamos...", decía Miguel Ángel Hidalgo Sierra "Esto será broma", apuntaba María Dulcenombre Gil García. "¡Esto es una inocentada!" clamaba Chelo Escudero Cordero y Re Lo seguía en esa línea afirmando que "esto es para flipar. Pero será una broma, claro".

"Es una inocentada. Supongo", enfatizaba Jesús García Miras, pero no, tal y como afirmaba Claudia López, "que no es una inocentada, es real". Claudia López.