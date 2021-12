Sanidad debate este miércoles la actualización de medidas anticovid en eventos deportivos

Cargando el reproductor....

Sanidad y las comunidades abordan este miércoles la actualización de medidas anticovid en los eventos deportivos multitudinarios ante el constante incremento de contagios en la sexta ola, en un encuentro en el que también estará sobre la mesa la posibilidad de acortar las cuarentenas.



Son algunos de los asuntos que analizará la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con los responsables sanitarios de las autonomías en el Consejo Interterritorial de Salud, en cuyo orden del día también figura el abordaje de la situación epidemiológica, en un momento de explosión de contagios en todos territorios, impulsada por la variante ómicron.



La incidencia de la covid se ha disparado hasta los 1.360 casos, con un nuevo máximo de contagios diarios, que se suceden desde hace una semana, cuando comenzó la escalada exponencial de la transmisión del virus, sin que de momento repercuta en la presión hospitalaria con la misma intensidad de olas anteriores.



La propuesta de reducir las cuarentenas debe de ser aprobada por la Comisión de Salud Pública (técnicos de Sanidad y las comunidades), que no está previsto que se reúna esta semana, lo que no quita que se trate este miércoles en el Consejo Interterritorial, así como otras cuestiones que quiera plantear cada territorio.



La propuesta va ganando peso después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no descartara en una entrevista en RNE acortar los tiempos de aislamiento, pues defiende que se actualicen los protocolos de actuación para hacer frente a la pandemia en función de su evolución.



Andalucía y la Comunidad de Madrid son las comunidades que habían lanzado horas antes la propuesta de reducir las cuarentenas, al considerar que la sexta ola debe de ser abordada con medidas diferentes.



Estas dos comunidades se han pronunciado después de que los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendasen el lunes recortar el periodo de cuarentena para los contagiados de covid-19 asintomáticos de diez a cinco días, una medida que baraja Italia y que ya ha anunciado Grecia con la premisa de "no paralizar" el funcionamiento del país.



También han surgido nuevas medidas que van adoptando las comunidades ante la explosión de contagios y para evitar el colapso de los centros de Atención Primaria, entre ellas la simplificación de los procesos para el reconocimiento de un positivo, como ha hecho Galicia en las últimas horas.



La Xunta considera suficiente un test de antígenos en el propio domicilio sin necesidad de confirmar posteriormente a través de una PCR.



Por ello, el reflejo de estos positivos por autotest en la estadística de casos de covid del Ministerio de Sanidad es otro de los asuntos que podrían abordar Darias y los consejeros, ya que según ha explicado la Comunidad de Madrid, la región los vuelca en sus datos autonómicos, pero no en los del sistema de vigilancia nacional.



Ello se debe a que a nivel nacional todavía no existe un acuerdo sobre los criterios que deben cumplir esos resultados positivos por test de autodiagnóstico para ser contabilizados de la misma manera en todo el territorio, según los responsables sanitarios madrileños.