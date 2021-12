La enfermera que pinchó a Araceli: España ha sido un ejemplo en la vacuna

Cargando el reproductor....

Este lunes se ha cumplido un año de la administración de la primera vacuna contra la covid-19 en España a Araceli, usuaria de la residencia Los Olmos de Guadalajara, y en un vídeo difundido por la Consejería de Sanidad, la enfermera que le administró la dosis ha apuntado que "fue un día de muchísima ilusión y alegría", pero también ha hecho un llamamiento a la prudencia.



En el vídeo publicado en las redes sociales, la enfermera Carmen Carboné ha hecho balance de este tiempo y ha recordado que fue un día de alegría y que Araceli fue "la representación de todos sus compañeros" puesto que el centro entero estaba plagado de "alegría, ilusión y emociones".



Carboné ha indicado que no fue consciente en ningún momento de la trascendencia que iba a tener la vacunación en España y en todos los hogares y de "la ilusión que estaba yo transmitiendo a toda la población", si bien sí era consciente como profesional sanitario de la importancia del hecho porque "por fin teníamos un arma para combatir la covid".



Ha apuntado que el momento en el que más se emocionó fue cuando vio llegar "el vial tan chiquitito y escoltado" y porque "tenía la esperanza" en sus manos y ahí comenzaba "una nueva etapa, otra nueva lucha contra la covid".



Durante todo el año, ha dicho, la vacunación ha continuado y, a su juicio, "España ha sido ejemplar en la vacunación", por lo que ha agradecido a toda la población su colaboración para alcanzar el 70 por ciento en el mes de septiembre y el 90 por ciento en la actualidad.



También ha dado las gracias a todos los equipos de vacunación que han estado detrás, "día a día, trabajando, vacunando, sábados, festivos, sin horas, y aún continuamos", al tiempo que ha reconocido que "es muy complicado organizar una campaña de esta índole" y "administrar la vacuna ha sido lo más fácil de este proceso".



Con respecto a los rezagados, Carboné ha afirmado que desde el mes de septiembre se ha logrado "capturar" a gente que no se había vacunado y que bastantes pacientes han ido a pedir cita para comenzar la pauta.



En este punto, ha hecho un llamamiento al "pequeño porcentaje" de población que aún queda por vacunar porque "no ha pasado nada con la vacuna" y se la están administrando a embarazadas o niños y se ha demostrado que "las vacunas son seguras y más vale prevenir que curar".



Sobre Araceli, la primera persona vacunada en España contra la covid-19, esta enfermera ha destacado que está "bien, contenta y va a cumplir ya 98 años", y la ha definido como "un modelo y la mejor representación que tuvimos para administrar la primera vacuna".



Con respecto al avance del virus en estas fiestas navideñas, Carboné ha precisado que los síntomas son "leves" y que si fueran graves estarían colapsados los hospitales, pero que en estos momentos pueden atender otras patologías.



Con todo, ha instado a ser "cautos", tener "prudencia" y cumplir las normas porque "sabemos cómo se transmite el virus, qué medidas tenemos que tomar y que tendremos que aprender a vivir con ello porque este virus ha venido para quedarse", así como que "la vacuna es una medida más de prevención pero tiene que ir acompañada del resto de medidas", ha concluido.