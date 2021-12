Si ves este chocolate de Ferrero Rocher no lo compres, la empresa lo está retirando

Cargando el reproductor....

La compañía de dulces y chocolates Ferrero ha procedido a la retirada en España de los lotes de su producto "Grand Ferrero Rocher Dark" de 125 gramos por posibles trazas de leche no incluidas en su etiquetado.



La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento de una notificación de alerta relativa a la presencia de proteínas lácteas que no estaban incluidas en el etiquetado de ese producto de chocolate negro extrafino con avellanas.



Los productos que contienen dicho alérgeno son los lotes de "Grand Ferrero Rocher Dark" de 125 gramos comercializados en España y con fecha de consumo preferente del 20 de abril de 2022.



La notificación fue trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña a través del Sistema coordinado de intercambio rápido de información, según un comunicado de la Aesan.



La propia compañía, que detectó esa incidencia en una operación de autocontrol, está informando a los destinatarios del producto y procediendo a la retirada del producto, que ha sido distribuido en casi en todo el territorio de España.



Las autoridades competentes de las comunidades autónomas han sido informadas para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.



Como medida de precaución, la Aesan ha recomendado a las personas alérgicas a las proteínas lácteas que pudieran tener el producto de Ferrero en sus hogares que se abstengan de consumirlo, si bien su consumo no comporta ningún riesgo para el resto de la población.



Ferrero ha lamentado cualquier inconveniente causado y ha ofrecido sus disculpas a los consumidores, al tiempo que ha precisado que ningún otro producto del grupo se ha visto afectado.