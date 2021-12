ATA da el "visto bueno "al acuerdo de la reforma laboral

Cargando el reproductor....

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha dado el "visto bueno" al acuerdo cerrado para hacer una nueva reforma laboral porque "mantiene la libertad de empresa y la libertad de contratación, pero también las líneas de explotación de la normativa laboral actual".

Así lo ha señalado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que incide en que esta reforma "mantiene toda la flexibilidad, no establece rigideces" y "siguen intactos" los artículos 41 y el 83 del Estatuto de los Trabajadores, que han permitido a muchos autónomos y pequeñas empresas en momentos de dificultad usar esas medidas de flexibilidad internas, pero "también refuerza la negociación colectiva, que no solamente busca un equilibrio, sino que la refuerza en el ámbito empresarial".

En el ámbito de la subcontratación, Amor destaca que la reforma "mejora" y va a permitir que los autónomos que sean subcontratados deban tener el convenio de la actividad en la que son subcontratados "frente a otras propuestas que no nos gustan". "Es una norma que no solamente mantiene la libertad de empresa sino también los mecanismos de flexibilidad", resalta.

Respecto a la pandemia, Amor ha destacado que los autónomos en estos momentos "están cicatrizando las heridas" que ha dejado la crisis, ya que durante muchos meses gran parte de los autónomos se han visto obligados a no poder trabajar, y ha apuntado que la mitad no prevé recuperarse hasta bien entrado el año 2022, es decir, no prevén tener una facturación precovid hasta esa fecha. "Ser autónomo en España sigue siendo una profesión de riesgo", ha afirmado.