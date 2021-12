Pedro Sánchez defiende la presunción de inocencia de Juan Carlos I

Cargando el reproductor....

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la presunción de inocencia de Juan Carlos I y ha insistido en que es preciso separar “instituciones de personas”, al tiempo que ha elogiado “los esfuerzos de transparencia y ejemplaridad” que está llevando a cabo Felipe VI.



Sánchez ha respondido en la sesión de control en el Congreso a una pregunta de la diputada de la CUP Mireia Vehí sobre si se está buscando residencia al rey Juan Carlos en caso de que regrese de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), adonde se trasladó a vivir el 3 de agosto de 2020 ante la investigación que abrió la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre sus fondos en el extranjero.



“Debe tener más información que yo. Le puedo decir que no”, ha aseverado el jefe del Ejecutivo después de que en los últimos días se hayan publicado algunas noticias de que Patrimonio Nacional estaba habilitando alguna residencia para que se aloje don Juan Carlos cuando vuelva a España.



En línea con su postura de los últimos meses, Sánchez ha reiterado que las informaciones que se han conocido sobre los fondos ocultos por el rey emérito en el extranjero “perturban y hacen un daño a la casa real”.



No obstante, ha añadido que “hay que respetar la presunción de inocencia” de Juan Carlos I y la independencia tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, tras recordar que la democracia española, “con todas sus imperfecciones, es una democracia plena” y un Estado de derecho.



“Máximo respeto a la independencia del Poder Judicial. No se está juzgando, desde un punto de vista político, a una institución, que es lo que pretende con esta pregunta”, ha reprochado a la diputada de la CUP.



En opinión de Sánchez, si hubiera un diputado corrupto, no todos los parlamentarios lo serían, por lo que ha zanjado: “Tendremos que recriminar o no aprobar la conducta de una determinada persona, no de una institución. Hablamos de personas, no de instituciones”.



El presidente del Gobierno ha vuelto a elogiar “los esfuerzos de transparencia y ejemplaridad” que está haciendo Felipe VI desde el comienzo de su reinado.



“Como presidente del Gobierno y secretario general de un partido que participó en la redacción de la Constitución, este Gobierno está comprometido con todas y cada una de las instituciones constitucionales. Nosotros sí, a diferencia de otros, cumplimos todos los artículos de la Constitución”, ha remarcado.



La pregunta registrada por Vehí para la sesión de control no mencionaba de manera expresa a don Juan Carlos y hablaba de si “Patrimonio Nacional u otro organismo del Estado le está buscando residencia a algún ciudadano español que vive actualmente en el extranjero”.



La diputada de la CUP ha admitido el “subterfugio” para poder debatir sobre Juan Carlos I en el hemiciclo después de quejarse de que la Constitución no permite recabar información sobre la casa real y de que se han rechazado 16 solicitudes de comisiones de investigación para conocer los negocios del rey emérito.



Tras recordar a Sánchez que él mismo tachó de “incívicas” las conductas del anterior jefe del Estado, ha insistido en su pregunta de si el Gobierno “está procurándole una plataforma de aterrizaje” por si retorna a España para ser alojado en alguna residencia del Estado.