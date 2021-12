Pedro Sánchez asegura que las familias podrán celebrar la Navidad pese a la sexta ola

Cargando el reproductor....

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que las familias podrán celebrar la Navidad a pesar del avance de la sexta ola de la pandemia, que este martes dejó el peor dato de contagios diarios desde que comenzó la emergencia sanitaria con 49.823 positivos.



El jefe del Ejecutivo ha garantizado que las celebraciones navideñas se mantendrán ante una pregunta del líder del PP, Pablo Casado, que en la sesión de control al Gobierno ha señalado que toda España está "conmocionada" por el incremento de los casos y a dos días de Navidad los españoles no saben sin van a poder pasar las navidades en familia.



"Los padres y madres van a poder celebrar las navidades con sus hijos, los abuelos y abuelas van a poder celebrar las navidades con sus nietos y nietas e hijos e hijas, no se preocupe por eso, señoría", le ha replicado Sánchez a Casado y le ha recordado que, a pesar de sus "vaticinios agoreros" a día de hoy el 90 % de la población diana está vacunada en España.



El presidente del Gobierno encabeza este miércoles, a dos días de Navidad, una Conferencia de Presidentes para analizar qué nuevas medidas tomar ante el avance de los casos, que colocan a España en el riesgo máximo de contagio desde el pasado viernes.



Casado ha afeado a Sánchez su inacción y le ha acusado de usar a las comunidades autónomas como escudos humanos. Además, ha vuelto a reclamar una ley de pandemias y, de nuevo, ha preguntado a Sánchez qué tiene que pasar en España para que haga algo y, en el día del Sorteo de Navidad, le ha pedido que no juegue a la lotería con el futuro de los españoles.