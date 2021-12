La contratación indefinida repunta por la transformación de los temporales

La contratación indefinida se ha acelerado en la recta final de 2021, impulsada especialmente por la conversión de contratos temporales, rozando máximos prepandemia, en un mercado que sigue, no obstante, marcado por una elevada tasa de temporalidad.



Según los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hasta noviembre de este año se habían firmado en España 1,93 millones de contratos indefinidos: 1,14 millones iniciales a los que se sumaron 797.795 de otras modalidades que se transformaron en fijos, en este último caso la mayor cifra de la serie para ese periodo.



Estos contratos fijos siguen suponiendo solo cerca del 11 % de todos los firmados en lo que va de año (17,7 millones), ya que el resto (15,7 millones) siguen siendo acuerdos temporales, pero rozan ya cifras prepandemia tras rubricarse solo en noviembre 282.981 contratos indefinidos, el registro más elevado para cualquier mes de la serie.



Frente al año pasado, un ejercicio marcado por el impacto de la pandemia de la covid-19, las cifras de 2021 de contratación indefinida son un 37 % más elevadas en datos acumulados hasta noviembre, mientras que el alza roza el 20 % en la contratación temporal.



La comparativa prepandemia con 2019, siempre en cifras acumuladas hasta noviembre, arroja menores diferencias en los registros de contratos indefinidos.



Así, hasta noviembre de 2019 se habían firmado en España 1,23 millones de contratos indefinidos iniciales, a los que se sumaron 774.674 convertidos a esta modalidad, 2 millones, lo que supone un 3 % menos que en los once primeros meses de este año.



En la contratación temporal, la diferencia es mayor, con 15,7 millones de temporales este año frente a los 18,7 millones de 2019, un 16 % menos.



RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LABOR DE LA INSPECCIÓN



"La recuperación de la economía y el regreso a la normalidad aporta certidumbre al tejido empresarial, lo que motiva que la probabilidad de conversión de contrato temporal a indefinido continúe elevada. No es raro ver que los registros de 2019 estén siendo superados ya en 2021", explican desde la patronal de agencias de empleo Asempleo.



"Se ha acelerado el ritmo de conversiones (...) es muy probable que alcancemos la cuota o incluso superemos la de 2019", apuntan.



"No cabe duda de que los contratos temporales no solo son grandes generadores de empleo, también son trampolines al contrato indefinido", concluyen.



También es especialmente relevante la labor de la Inspección de Trabajo en esas cifras con cerca de 355.000 contratos transformados en fijos entre las campañas específicas y las actuaciones ordinarias.



"Se trata de un récord histórico en este ámbito de la labor inspectora", destacan a Efe desde el Ministerio de Trabajo.



Al detalle de los contratos que se han convertido en indefinidos en lo que va de 2021, los hombres acaparan el 58,2 %, con 464.737, frente al 41,8 % de las mujeres, con 333.058.



Por tipos de contrato, más de la mitad, el 54,8 %, procedía de eventuales por circunstancias de la producción seguido de un 37,8 % por obra y servicio.



Por sectores, casi el 70 % de todas las transformaciones de temporales en fijos (555.605) fue en el sector servicios.

TE RECOMENDAMOS