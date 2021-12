Illa defiende que el PSC "empieza hoy el camino para gobernar Cataluña"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha proclamado este domingo que el PSC "empieza hoy el camino para gobernar Cataluña", después de que el Congreso Extraordinario del partido haya avalado su propuesta de ejecutiva del partido y su liderazgo.

Lo ha dicho junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura del Congreso Extraordinario, celebrado este fin de semana en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), que ha ratificado a Illa como primer secretario, en substitución del ahora ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que ha pasado a presidir el partido.

Illa ha agradecido la confianza de los delegados socialistas que le han apoyado como primer secretario y que han aprobado su propuesta de ejecutiva con el 95% de los apoyos y sin ningún voto en contra, en un Congreso Extraordinario que lleva por lema de 'Governar Catalunya. Som-hi' ('Gobernar Catalunya. Vamos').

Ha reivindicado que el que surge de este Congreso Extraordinario "es el PSC que suma, que crece, que se ensancha, el PSC socialdemócrata, el de las reformas, de la ambición de que todo es posible; el PSC que quiere gobernar Cataluña, que hoy empieza aquí el camino para gobernar Cataluña".

"Este es el PSC que se ofrece a los catalanes para gobernar Cataluña y que hoy dice a los catalanes que hay otro camino, un camino alternativo, un camino ancho en el que cabemos todos", que ha admitido que será también un camino difícil, en el que los socialistas catalanes quieren una España plural y diversa.

Illa quiere "prosperidad para todos y mejorar el autogobierno de Cataluña, con una financiación justa, sin privilegios, pero justa", con seguridad en sus pueblos y ciudades y también quiere aportar certezas, y ha defendido que este camino empezó con los comicios catalanes del 14 de febrero.

El nuevo líder socialista ha reivindicado "el PSC que no pregunta de dónde vienes sino dónde vas; el PSC que no mira qué lengua hablas, sino qué dices; que no mira cuánto tienes en los bolsillos, sino qué valores defiendes", y ha puesto en valor un PSC que une y reúne a los catalanes; a Cataluña con el resto de España, y a España con Europa.

Ha asegurado que también es "el PSC que no le ha fallado nunca a Cataluña"; ni con el retorno del expresidente del Govern Josep Tarradellas, al que ve como un símbolo de entendimiento, ni cuando lideró el tripartito.

Tampoco "con la escuela catalana, en lo que el PSC tampoco fallará ahora", ha dicho en un Congreso Extraordinario que han cerrado con los himnos de 'Els Segadors' y 'La Internacional'.

Illa ha afirmado que el PSC no ha fallado ni a Cataluña y al conjunto de España en los últimos diez años, que cree que han sido negativos, de retroceso y desprestigio institucional, porque "ha estado al lado de la democracia, que es también al lado del Estado de Derecho, de la convivencia, la fraternidad".

Y ha garantizado respetará todas las ideas, incluido el independentismo, aunque ha excluido a la extrema derecha, y ha expresado a Sánchez su orgullo de que abandere una España de "libertades, diversa y plural".

ASISTENTES

Han acudido al Congreso Extraordinario más de 1.000 personas, incluida la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; los ministros Miquel Iceta y Raquel Sánchez; la dirigente de ERC y exconsellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, y el secretario general de Units, Ramon Espadaler; el secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, y los presidentes de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y de Pimec, Antonio Cañete.

Illa ha celebrado especialmente que Vergés haya acudido y ha asegurado que, pese a lo mucho que les separa, les unió combatir juntos la pandemia cuando ella era consellera y el Ministro de Sanidad.

Ha defendido que la discrepancia política "no está reñida con el 'fair play", y en su intervención Sánchez también ha agradecido la presencia de líderes de otros partidos y entidades, algo que cree que demuestra que el momento requiere dejar de lado intereses partidistas.